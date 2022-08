Ravindra Jadeja-Sanjay Manjrekar: 'मुझसे बात करने में दिक्कत तो नहीं?', संजय मांजरेकर ने पूछा तो हंस पड़े रवींद्र जडेजा

भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को दुबई स्टेडियम में रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. आखिरी ओवर तक चले इस मैच में टीम इंडिया की पांच विकेट से जीत हुई. हार्दिक पंड्या टीम के स्टार बनकर उभरे लेकिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा भी कम नहीं थे, उन्होंने भी एक नाज़ुक वक्त पर 35 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली.



इस पारी से अलग रवींद्र जडेजा एक और बात को लेकर सुर्खियों में आए. जब मैच खत्म होने के बाद पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने उनका इंटरव्यू लिया. संजय मांजरेकर और रवींद्र जडेजा का अपना एक इतिहास रहा है, ऐसे में यह काफी स्पेशल मौका था.

इंटरव्यू से पहले संजय मांजरेकर ने रवींद्र जडेजा से पूछा भी कि उनसे बात करने में उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जिसपर रवींद्र जडेजा हंस पड़े और बोले कि नहीं उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, बाद में उन्होंने बात भी की. दोनों के इंटरव्यू का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.

Sanjay Manjrekar : You are ok to talk with me, right ?



Ravindra Jadeja : Ya ya absolutely (laughter)



P.S : Success makes you a bigger person 💥#AsiaCup2022 #INDvPAK #AsiaCup

