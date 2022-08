Babar Azam Mistake in IND vs PAK Match: बाबर आजम की इन तीन गलतियों से हारा पाकिस्तान, 'नजर हटी, दुर्घटना घटी' जैसा रहा मामला

Babar Azam Mistake in IND vs PAK Match: भारतीय टीम की एशिया कप 2022 में जीत के साथ शानदार शुरुआत हुई. जबकि पाकिस्तानी टीम को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है. दोनों टीमों ने अपना पहला मैच एक-दूसरे के खिलाफ खेला, जिसमें भारतीय टीम ने 5 विकेट से बाजी मारी.

यह मैच लो स्कोरिंग और काफी रोमांचक रहा. मैच में पाकिस्तान ने 148 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में टीम इंडिया ने आखिरी ओवर में जाकर मैच जीता. एक समय पाकिस्तान टीम भी इस मैच में जीतती दिख रही थी, लेकिन हार्दिक पंड्या और रवींद्र जडेजा ने पाकिस्तान से जीत छीन ली.

यदि मैच का दूसरा पहलू देखा जाए, तो पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने मैच में तीन ऐसी बड़ी गलतियां कीं, जिनकी वजह से मैच उनके हाथ से निकल गया. पहली गलती के बाद भी बाबर आजम को जीत का बड़ा मौका मिल रहा था, लेकिन उन्होंने लगातार दो ओवर में दो ऐसी गलतियां कर दीं, जिनकी वजह से वापसी नामुमकिन हो गई. आइए जानते हैं बाबर की वह तीन गलतियों के बारे में...

... खराब बल्लेबाजी

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान टीम के लिए कप्तान बाबर और मोहम्मद रिजवान ने ओपनिंग की थी. यहां से बाबर के कंधों पर अच्छी शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी, लेकिन वह इसमें नाकाम रहे. बाबर पारी के तीसरे ओवर में ही भुवनेश्वर कुमार की शॉर्ट बॉल पर कैच आउट हो गए.

बाबर ने 9 गेदों पर 10 रन बनाए. उन्होंने दो चौके भी लगाए थे. बाबर की खराब बल्लेबाजी का ही नतीजा था कि पाकिस्तान टीम संभल नहीं सकी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में कोई मजबूत बल्लेबाज नहीं था, जो बड़ी पार्टनरशिप कर सके. रिजवान ने अच्छी पारी खेली और 43 रन बनाए. इसके दम पर पाकिस्तान टीम 147 रनों पर आकर ढेर हो गई.

नसीम को ना हटाना

148 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के लिए यह मैच इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि भारत का टॉप ऑर्डर यहां पर फेल नजर आया. भारत के शुरुआती 3 विकेट सिर्फ 53 के स्कोर पर गिर गए थे. यहां से रवींद्र जडेजा और हार्दिक पंड्या ने बड़ी पार्टनरशिप कर टीम इंडिया को जीत की पटरी पर लौटाया. जडेजा ने 35 और पंड्या ने 33 रनों की नाबाद पारी खेली.

एक समय टीम इंडिया को आखिरी 3 ओवर में 32 रनों की जरूरत थी, तब बाबर ने 18वां ओवर डेब्यू मैच खेल रहे 19 साल के पेसर नसीम शाह को दिया. ओवर की दूसरी बॉल पर नसीम को पैर में क्रेम्प की शिकायत हुई. वह लंगड़ाकर चल रहे थे. इसके बावजूद वह गेंदबाजी के लिए तैयार थे. उन्होंने चोट के साथ ही दो बॉल और डालीं. यहां चौथी बॉल पर उन्होंने जडेजा को LBW आउट भी किया, लेकिन DRS लेने पर जडेजा नॉटआउट करार दिए गए.

I just have to stand & applaud this young man’s efforts. PAK were defending just 148 & Naseem Shah, with his 2/27, gave it his 150% to keep PAK in the contest on debut in a high-profile clash. He showed immense courage fighting cramps - respect ❤️ #Naseem_shah #PCBJawabDo pic.twitter.com/9I7iaMTYBF