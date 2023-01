Rahul Dravid on Shubman Gill: बूंदाबांदी नहीं, शुभमन गिल लाए तूफानी बारिश..., कोच राहुल द्रविड़ से बोले- पिता फिर भी खुश नहीं होंगे

Rahul Dravid on Shubman Gill: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम ने क्लीन स्वीप से जीत दर्ज की है. इस सीरीज में 23 साल के युवा ओपनर शुभमन गिल ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने सीरीज के पहले मैच में 208 रनों की दोहरी शतकीय पारी खेली. इसके बाद तीसरे मैच में 112 रनों की शतकीय पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई.

शुभमन गिल को ही प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया. उन्होंने इस सीरीज के तीन मैचों में 360 रन बनाए. इस सीरीज से पहले गिल अपनी पारी की अच्छी शुरुआत तो करते थे, लेकिन इसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाते थे. इसी बात से उनके पिता भी काफी नाराज थे और कहते थे कि बूंदाबांदी कब तक दिखाओगे. तूफानी बारिश की तरह रन कब बरसाओगे?

बीसीसीआई ने शेयर किया इंटरव्यू का वीडियो

अब टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ ने पिता की इन्हीं बातों को शुभमन गिल को याद दिलाया है. दरअसल, सीरीज के बाद द्रविड़ ने गिल का इंटरव्यू लिया. इसका वीडियो बीसीसीआई ने शेयर किया है. द्रविड़ ने कहा, 'शुभमन गिल कई सारे 50 और 60 रन बना रहा था, लेकिन उसे शतक में तब्दील नहीं कर पा रहा था.'

