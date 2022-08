Rahul Dravid Corona Asia Cup 2022: राहुल द्रविड़ को हुआ कोरोना, एशिया कप में कौन बनेगा टीम इंडिया का हेड कोच?

भारतीय टीम का नया मिशन शुरू होने को है, इसी हफ्ते यानी 27 अगस्त से एशिया कप की शुरुआत हो रही है. यूएई में हो रहे इस टूर्नामेंट के लिए जब टीम इंडिया रवाना हो रही थी, तभी उसे बड़ा झटका लगा है. टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब उनका एशिया कप में भारतीय टीम के साथ रहना मुश्किल है.



मंगलवार सुबह ही यह जानकारी मिली कि राहुल द्रविड़ को कोरोना हो गया है. ऐसे में यह साफ है कि वह एशिया कप में टीम इंडिया के साथ नहीं होंगे. क्योंकि करीब पांच दिन के बाद ही उनका कोई पहला टेस्ट होगा और उसके बाद वह क्वारनटीन समेत अन्य चीज़ों से होते हुए एशिया कप में पहुंचेंगे. जबकि भारत को अपना पहला मैच 28 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है.

ऐसे में सवाल होता है कि टीम इंडिया के साथ बतौर कोच कौन एशिया कप में जाएगा. इसका जवाब उसी रणनीति में मिलता है जो रणनीति भारतीय टीम अभी तक अपनाती आ रही है.

बीसीसीआई की ओर से बयान दिया गया है कि एक बार राहुल द्रविड़ कोरोना निगेटिव होकर फिट हो जाते हैं, तो वह टीम इंडिया के साथ जुड़ पाएंगे. बाकि टीम 23 अगस्त को यूएई में रिपोर्ट करेगी.

NEWS - Head Coach Rahul Dravid tests positive for COVID-19.



More details here - https://t.co/T7qUP4QTQk #TeamIndia