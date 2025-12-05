scorecardresearch
 
'रन लुटाने की मशीन' बन चुका ये भारतीय गेंदबाज... आंकड़े देख चौंक जाएंगे!

भारतीय गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में जमकर रन लुटाए हैं. प्रसिद्ध कृष्णा का प्रदर्शन तो खासा निराशाजनक रहा है. प्रसिद्ध कृष्णा के इंटरनेशनल करियर को देखा जाए, तो वो हर लगभग हर मैच में रन लुटाते आए हैं.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी साधारण रही है. (Photo: PTI)
भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ रायपुर वनडे मैच में 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. भारतीय टीम इस मुकाबले में 359 रनों का टारगेट भी डिफेंड नहीं कर पाई थी. साउथ अफ्रीका ने जीत के साथ ही तीन मैचों की ओडीआी सीरीड में 1-1 की बराबरी कर ली थी. सीरीज का आखिरी मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाना है, जो निर्णायक साबित होगा.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम की गेंदबाजी साधारण रही है. तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने तो बेहद निराश किया है. प्रसिद्ध ने रांची वनडे में 6.54 की इकोनॉमी रेट से 48 रन खर्च किए थे. जबकि रायपुर वनडे में कृष्णा ने 8.2 ओवरों में 85 रन लुटाए थे. अगर कृष्णा पूरे 10 ओवर करते तो, शायद वो शतकीय आंकड़ा भी छू लेते. रायपुर वनडे के दौरान भारतीय कप्तानी केएल राहुल भी उनकी खराब गेंदबाजी के चलते काफी खफा नजर आए थे.

यह भी पढ़ें: वाइजैग में बम-बम है टीम इंड‍िया का ODI रिकॉर्ड, रोहित-कोहली उगलते हैं आग... यहीं बनी MSD की पहचान!

प्रसिद्ध कृष्णा अब अपने खराब प्रदर्शन को लेकर लगातार सवालों के घेरे में हैं. देखा जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में उनके आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जहां उन्होंने काफी रन खर्च किए हैं. इसी वजह से उन्हें फैन्स 'रन लुटाने की मशीन’ तक कहने लगे हैं. हालिया मैचों में उम्मीद के मुताबिक प्रभाव नहीं छोड़ पाने के बाद उनके करियर के बुनियादी आंकड़े चर्चा का विषय बने हुए हैं.

♦ प्रसिद्ध कृष्णा ने घरेलू क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम में जगह बनाई, लेकिन हालिया समय में उनकी इकोनॉमी रेट लगातार खराब हुई है. कृष्णा ने टेस्ट मैचों में 34.36 के एवरेज 22 विकेट झटके हैं. लेकिन उनकी इकोनॉमी रेट इस फॉर्मेट में 4.72 की है, जो टेस्ट क्रिकेट में किसी भी गेंदबाज के लिए खराब मानी जाती है.

♦ दाएं हाथ के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के नाम पर 20 ओडीआई मैचों में 28.09 की औसत से 33 विकेट दर्ज हैं. उनकी ओडीआई क्रिकेट में इकोनॉमी रेट 5.98 यानी लगभग 6 के करीब है. मिडिल और डेथ ओवरों में रन रोकने में उनकी नाकामी भारतीय टीम पर दबाव बढ़ा रही है.

प्रसिद्ध कृष्णा का पिछले 5 ODI मैचों में प्रदर्शन
8.2 ओवर- 85 रन, ईआर 10.20, 2 विकेट
7.2 ओवर- 48 रन, ईआर 6.54, 1 विकेट
7 ओवर- 52 रन, ईआर 7.42, 1 विकेट
5 ओवर- 45 रन, ईआर 9.00, 1 विकेट
6 ओवर- 56 रन, ईआर 9.33, 2 विकेट

♦ टी20 इंटरनेशनल में प्रसिद्ध कृष्णा ने 5 मैच खेलकर 27.50 के एवरेज से 8 विकेट अपने नाम किए हैं. क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए कृष्णा की इकोनॉमी रेट 11.00 की रही है, जो किसी भी गेंदबाज के लिए बेहद चिंताजनक मानी जाती है. कृष्णा ने नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुवाहाटी टी20I मैच में 68 रन खर्च किए थे, जो किसी भारतीय गेंदबाज की इस फॉर्मेट में सबसे महंगी गेंदबाजी रही.

भारत के पास पेस बॉलिंग यूनिट में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, मोहम्मद शमी, अंशुल कम्बोज, आकाश दीप जैसे विकल्प मौजूद हैं. ऐसे में 29 वर्षीय प्रसिद्ध कृष्णा को जल्द से अपना प्रदर्शन सुधारना होगा, नहीं तो वो टीम इंडिया से आउट हो सकते हैं.

---- समाप्त ----
