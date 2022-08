IND vs PAK Match Asia Cup: पाकिस्तान के खिलाफ जीत का महाजश्न, बेंगलुरु-नागपुर में सड़कों पर नाचे लोग, VIDEO

IND vs PAK Match Asia Cup: भारतीय टीम ने एशिया कप 2022 में धमाकेदार जीत के साथ आगाज किया है. टीम ने यूएई के दुबई में रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबला खेला था. एशिया कप के इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत दर्ज की. इस जीत के बाद भारत के हर शहर में फैन्स जमकर खुशियां मना रहे हैं.

महाराष्ट्र के मुंबई, नागपुर, मध्यप्रदेश के इंदौर, कर्नाटक के बेंगलुरु और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद समेत कई जगह पर जमकर जश्न मनाया गया है. इनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं. इसमें देखा जा सकता है कि फैन्स जमकर डांस कर रहे हैं. पटाखे फोड़े जा रहे हैं. हर तरफ तिरंगे लहराए जा रहे हैं.

भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तानियों पर बरपाया कहर

बता दें कि एशिया कप में टीम इंडिया ने अपना पहला ही मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला. इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया था. यह रणनीति कामयाब रही और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को जल्दी पवेलियन भेज दिया.

#WATCH | People celebrate in Bengaluru as India defeats Pakistan by 5 wickets in #AsiaCup2022 pic.twitter.com/dkVs1v9EnH August 28, 2022

#WATCH | Celebration mood in Mumbai as team India beat Pakistan by 5 wickets in #AsiaCup2022 pic.twitter.com/GFH7JnMvHU — ANI (@ANI) August 28, 2022

#WATCH | People in Madhya Pradesh's Indore celebrate after India defeated Pakistan by 5 wickets in #AsiaCup2022 match. pic.twitter.com/yTeqG99fFM — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) August 28, 2022

इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने कहर बरपाना शुरू किया, तो पाकिस्तान टीम संभल ही नहीं सकी. विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने अच्छी पारी खेली और 43 रन बनाए. इसके दम पर पाकिस्तान टीम 147 रनों पर ही ढेर हो गई. तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने 4, हार्दिक पंड्या ने 3 और अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए. आवेश खान को एक सफलता मिली.

भारतीय टॉप ऑर्डर फ्लॉप, जडेजा-पंड्या ने दिलाई जीत

148 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के लिए यह मैच इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि भारत का टॉप ऑर्डर यहां पर फैल नजर आया. उप-कप्तान केएल राहुल पहली बॉल पर ही आउट हो गए, जबकि कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 10 रन ही बना पाए. इसके बाद विराट कोहली जो शुरुआत में अच्छे टच में दिखे, वह भी 35 रन बनाकर आउट हुए. भारत के शुरुआती 3 विकेट सिर्फ 53 के स्कोर पर गिर गए थे.

#WATCH | People in Uttar Pradesh's Moradabad burst firecrackers as they celebrate India's victory over Pakistan in #AsiaCup pic.twitter.com/RQAbhQqror — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 28, 2022

#WATCH | People celebrate in West Bengal's Siliguri as India beat Pakistan by 5 wickets in #AsiaCup2022 pic.twitter.com/nnaOJVGpdK — ANI (@ANI) August 28, 2022

इनके बाद सूर्यकुमार यादव भी बड़ा स्कोर नहीं बना पाए और सिर्फ 18 रन बनाकर आउट हुए. मगर यहां रवींद्र जडेजा और हार्दिक पंड्या ने बड़ी पार्टनरशिप कर टीम इंडिया को जीत की पटरी पर लौटाया. जडेजा ने 35 और पंड्या ने 33 रनों की नाबाद पारी खेली. पंड्या को ही प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. हार्दिक पंड्या ने आखिर में छक्का मारकर मैच जिताया.