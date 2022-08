Pakistan master plan against India Team: पाकिस्तान टीम का भारत के खिलाफ 'मास्टर प्लान', रोज 100-150 छक्के लगाओ और...

Pakistan master plan against India Team: क्रिकेट फैन्स को इसी हफ्ते भारतीय टीम और पाकिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलने वाला है. यह मैच एशिया कप के तहत रविवार (28 अगस्त) को खेला जाएगा. जबकि टूर्नामेंट का आगाज 27 अगस्त से यूएई में होगा. इस मैच के लिए दोनों ही टीमों ने अपनी खास रणनीतियों के तहत तैयारियां पूरी कर ली हैं.

इसी बीच पाकिस्तान टीम के मास्टर प्लान का खुलासा हुआ है. यह प्लान खासकर भारत के खिलाफ मैच के लिए बनाया गया है. इस प्लान का खुलासा खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने ही किया है. उन्होंने इसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं.

एक वीडियो में आतिशी बल्लेबाज आसिफ अली को दिखाया गया, जो कह रहे हैं कि वह हर रोज 100 से 150 छक्के लगाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं. इससे उन्हें मैच में कम से कम 4-5 छक्के लगाने में मदद मिलेगी. वहीं, दूसरे वीडियो में पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को प्रैक्टिस कराते नजर आ रहे हैं. वह नीचे देखकर शॉट मारने की प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं.

