WTC Points Table: पाकिस्तान टीम WTC के टॉप-3 में पहुंची, पर टीम इंडिया को भी हुआ फायदा

WTC Points Table: आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) 2022 की पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान ने एक पायदान की छलांग लगाई है. इसी के साथ पाकिस्तान टीम तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं. पाकिस्तानी टीम को श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में मिली रिकॉर्ड जीत का फायदा मिला है.

पाकिस्तानी की जीत से टीम इंडिया और वेस्टइंडीज को भी फायदा हुआ है. हार के कारण श्रीलंका टीम तीसरे से सीधे छठे नंबर पर फिसल गई है. इसके कारण टीम इंडिया एक पायदान के फायदे के साथ चौथे नंबर पर आ गई है.

टीम इंडिया के जीत का प्रतिशत 52.08 और कुल 75 पॉइंट्स हैं, जबकि वेस्टइंडीज टीम पांचवें नंबर पर काबिज हो गई है. विंडीज टीम की जीत का प्रतिशत 50 है. हार के कारण श्रीलंका की जीत का प्रतिशत 54 से सीधे 48.15 पर आ गया है.

ये है WTC की मौजूदा टॉप-3 टीमों का हाल

बता दें कि पाकिस्तान टीम ने बुधवार को श्रीलंका को गॉल टेस्ट मैच में हराकर महारिकॉर्ड कायम कर दिया. श्रीलंका द्वारा दिए गए 342 के टारगेट को पाकिस्तान ने मैच के आखिरी दिन चेज़ कर लिया और चार विकेट से मुकाबला जीत लिया. गॉल क्रिकेट मैदान पर चौथी पारी में यह अब तक का सबसे बड़ा टारगेट चेज है. इस जीत के साथ पाकिस्तान के WTC में जीत का प्रतिशत 58.33 हो गया है.

इनके अलावा टॉप पर साउथ अफ्रीका टीम काबिज है. जिसकी जीत का प्रतिशत 71.43 है. टीम के पॉइंट्स 60 हैं. इसके बाद दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम है, जिसके जीत का प्रतिशत 70 है. इस कंगारू टीम के कुल अंक अभी 84 हैं. बता दें कि WTC पॉइंट्स टेबल में जीत के प्रतिशत के आधार पर रैंकिंग तय की जाती है.

Pakistan build momentum on the #WTC23 standings after winning the first #SLvPAK Test 👊



