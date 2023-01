'रख रख के देता है, आपको भी...', पाकिस्तानी टीवी एंकर ने कोहली की तारीफ में हारिस को किया ट्रोल, Video

टीम इंडिया के कई सितारे ऐसे हैं, जिनकी पाकिस्तान में भी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग हैं. किंग विराट कोहली के चाहने वाले भी पाकिस्तान में बड़ी संख्या में हैं. टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में विराट कोहली ने जब पाकिस्तान के हारिस रऊफ के खिलाफ वो दो करामाती छक्के जड़े थे, तब पूरी दुनिया हैरान थी. अब पाकिस्तान के एक टीवी शो में उन शॉट्स की तारीफ की गई, साथ ही हारिस रऊफ को ट्रोल भी किया गया.



पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ हारिस रऊफ एक टीवी शो में पहुंचे थे, जहां उनके साथ गेम खेला गया. हारिस की आंखों पर पट्टी बांधी गई और उनसे शख्स की पहचान करने को कहा गया. होस्ट ने विराट कोहली की तस्वीर के बारे में जब बयान किया, तब कहा कि ये दुनिया में काफी फेमस हैं और रख-रख के देते हैं. आपको भी दो-तीन रखे हैं.

The moment he said "Rakh Rakh ke deta hai" pic.twitter.com/shVoRtGZwn