Virat Kohli Six: विराट कोहली के उन दो शॉट की कहानी, जो ‘बिकाऊ’ बने और इतिहास में दर्ज हो गए

क्रिकेट की दुनिया के किंग विराट कोहली ने मेलबर्न के ऐतिहासिक मैदान पर जो पारी खेली वो हमेशा याद रखी जाएगी. टी-20 वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच, सुपर-12 की स्टेज और पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबला. इस कहानी में सबकुछ था, यहां भारत ने 160 रनों के लक्ष्य को आखिरी बॉल पर हासिल किया और 4 विकेट से जीत दर्ज कर ली.



विराट कोहली की 53 बॉल पर 82 रनों की पारी में कई शानदार पल देखने को मिले, लेकिन विराट ने मैच के अहम पल पर दो शॉट ऐसे लगाए जो इतिहास में दर्ज हो गए. पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ की बॉल पर मारे गए लगातार दो छक्कों ने मैच का रुख बदल दिया, यहां से भारत के लिए जीत आसान हो गई थी.

क्लिक करें: 'मुझमें सारा ब्रह्माण्ड देख…', विराट कोहली ने बता दिया क्रिकेट वर्ल्ड में सिर्फ एक ही किंग है!



मैच की ऐतिहासिक जीत अपनी जगह है, लेकिन विराट कोहली के ये दो शॉट अपनी जगह हैं जो खुद में एक किस्सा हैं. साल 2003 में सचिन तेंदुलकर ने जब पाकिस्तान के शोएब अख्तर को वो सिक्स मारा था, जिसकी यादें हर किसी के जेहन में ताज़ा हैं. साल 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने वानखेड़े में जब छक्का जड़कर भारत को वर्ल्ड कप जिताया था, वो शॉट हर किसी को याद है.

