वेस्टइंडीज ने चौथी पारी में बना दिए 457 रन... फिर भी न्यूजीलैंड पर नहीं मिली जीत, क्राइस्टचर्च टेस्ट की कहानी याद रहेगी

न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला गया. ये मुकाबला रोमांचक तरीके से ड्रॉ पर छूटा. मुकाबले में मेजबान टीम ने वेस्टइंडीज को जीत के लिए 531 रनों का पहाड़ सरीखा टारगेट रखा था. तब ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम आसानी से ये मैच जीत लेगी, लेकिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने मैच की चौथी पारी में जैसा खेल दिखाया, वो फैन्स काफी सालों तक याद रखेंगे.

और पढ़ें

जब 6 दिसंबर (शनिवार) को पांचवें एवं आखिरी दिन का खेल खत्म हुआ, उस समय वेस्टइंडीज की टीम का स्कोर 163.3 ओवर्स में 6 विकेट पर 457 रन था. वेस्टइंडीज की टीम मैच जीतने से सिर्फ 74 रन पीछे रह गई. यदि वेस्टइंडीज की टीम ये मैच जीत जाती, तो इतिहास बन जाता.

What a battle. Thank you West Indies.



Thank you Hagley Oval for an incredible Test Match. Next stop, The Basin.#NZvWIN | 📸 @PhotosportNZ pic.twitter.com/E10QjdNn7G — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 6, 2025

अब तक कोई भी टीम टेस्ट क्रिकेट में चौथी पारी में 500 से ज्यादा रन बनाकर मैच नहीं जीत पाई है. टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा चेज करने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के नाम पर ही है. वेस्टइंडीज ने मई 2003 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एंटीगा टेस्ट मैच में 418 रनों के टारगेट का सफलतारपूर्वक पीछा कर लिया था.

ग्रीव्स का दोहरा शतक और रोच की जुझारू बैटिंग

वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में 'प्लेयर ऑफ द मैच' जस्टिन ग्रीव्स ने यादगार प्रदर्शन करते हुए 388 गेंदों पर नाबाद 202 रन बनाए, जिसमें 19 चौके शामिल रहे. तेज गेंदबाज केमार रोच के क्या कहने... रोच ने 233 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौके की मदद से नाबाद 58 रन बनाए. ग्रीव्स और रोच के बीच सातवें विकेट के लिए 180 रनों की अटूट साझेदारी हुई. इससे पहले ग्रीव्स ने शाई होप के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए 196 रनों की पार्टनरशिप की थी. होप ने 15 चौके और 2 छक्के की मदद से 234 बॉल पर 140 रनों का योगदान दिया.

Advertisement

न्यूजीलैंड को मैच की चौथी पारी में अपने तेज गेंदबाजों मैट हेनरी और नाथन स्मिथ की कमी खली. हेनरी चोट के चलते सिर्फ 11 ओवर्स की गेंदबाजी कर पाए. वहीं स्मिथ इंजरी के चलते गेंदबाजी के लिए बिल्कुल उपलब्ध नहीं थे. वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को भाग्य का भी साथ मिला और कुछ फैसले उनके पक्ष में रहे. खैर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने जैसा जज्बा चौथे एवं पांचवें दिन दिखाया, वो अद्भुत था.

मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए अपनी पहली पारी में 231 रन बनाए थे. पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने 6 चौके की मदद से सबसे ज्यादा 52 रनों का योगदान दिया था. वहीं माइकल ब्रेसवेल के बल्ले से 47 रन निकले. वेस्टइंडीज के लिए जस्टिन ग्रीव्स, जेडन सील्स, केमार रोच और ओजय शील्डस ने दो-दो विकेट चटकाए.

पहली पारी में वेस्टइंडीज ने सिर्फ 167 रन बनाए

वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों का प्रदर्शन पहली इनिंग्स में काफी निराशाजनक रहा. वेस्टइंडीज की पारी सिर्फ 167 रनों पर सिमट गई. यानी पहली पारी के आधार पर कीवी टीम को 64 रनों की लीड मिली थी. शाई होप और तेजनारायण चंद्रपॉल को छोड़ दे, तो बाकी के कैरेबियाई बल्लेबाज कुछ खास योगदान नहीं दे पाए. होप ने 56 और चंद्रपॉल ने 52 रनों की इनिंग्स खेली. न्यूजीलैंड के लिए तेज गेंदबाज जैकब डफी ने पांच विकेट चटकाए.जबकि मैट हेनरी को तीन सफलताएं हासिल हुई.

Advertisement

फिर न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी दूसरी पारी 8 विकेट के नुकसान पर 466 रन बनाकर घोषित कर दी. रचिन रवींद्र ने 27 चौके और एक छक्के की मदद से 185 गेंदों का सामना करते हुए 176 रन बनाए. वहीं टॉम लैथम ने 12 चौके की सहायता से 250 गेंदों पर 145 रनों का योगदान दिया. लैथम और रवींद्र के बीच तीसरे विकेट के लिए 279 रनो की पार्टनरशिप हुई. केमार रोच ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट अपने नाम किए.

---- समाप्त ----