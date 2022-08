Naseem Shah Ind Vs Pak: हार के बाद भी छाया ये पाकिस्तानी बॉलर, भारतीय फैन्स भी कर रहे हैं तारीफ

एशिया कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा. रविवार (28 अगस्त) को हुए मैच में भारत ने पांच विकेट से जीत दर्ज की, भारतीय बॉलिंग के आगे पाकिस्तान की एक भी ना चली. लेकिन इस सबके बीच एक पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसा भी है, जिसकी हर ओर तारीफ हो रही है.

पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ नसीम शाह, जो सिर्फ 19 साल के हैं और रविवार को अपना पहला मैच खेल रहे थे हर कोई उनके बारे में चर्चा कर रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि नसीम शाह की मैच के दौरान काफी हालत खराब हो गई थी, उन्हें लगातार क्रैम्प आ रहे थे. उन्होंने इस मैच में 4 ओवर में 27 रन देकर दो विकेट लिए.

दुबई की गर्मी की वजह में खेलना हर किसी के लिए आसान नहीं था. नसीम शाह के साथ भी ऐसा ही हुआ, वह लगातार बॉलिंग करते वक्त परेशान हुए. पारी के 18वें ओवर में तो जब वह बॉलिंग कर रहे थे, तब उन्हें इतना दर्द हुआ कि वह ज़मीन पर ही लेट गए.

Whether you are Indian or Pakistani 🇮🇳🇵🇰 you have to accept the fact that Naseem Shah is the fighter. You won the hearts of every cricket lover pic.twitter.com/DVLKGXEJaZ

Naseem Shah Appreciation Tweet



I just have to stand & applaud this young man’s efforts. PAK were defending just 148 & Naseem Shah, with his 2/27, gave it his 150% to keep PAK in the contest on debut in a high-profile clash. He showed immense courage fighting cramps - respect ❤️ pic.twitter.com/Ofy4dsDLAv