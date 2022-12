Ben Stokes CSK: बेन स्टोक्स को खरीदकर एमएस धोनी ने चला मास्टर स्ट्रोक! एक बोली से साधे कई निशाने

इंडियन प्रीमियर लीग-2023 का मिनी ऑक्शन शुक्रवार को हुआ, जिसमें कई खिलाड़ियों की किस्मत बदल दी. कुछ स्टार प्लेयर्स ऐसे भी रहे, जिनकी अपनी पुरानी टीम में वापसी हुई तो कुछ को पुराना जोड़ीदार मिल गया. चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑक्शन में इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स को 16.25 करोड़ की बड़ी कीमत पर खरीदा.

बेन स्टोक्स चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आए तो सोशल मीडिया पर इस ऑक्शन की फैन्स ने काफी तारीफ की. साथ ही लोगों ने इसे टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का मास्टरस्ट्रोक भी बताया, क्योंकि बेन स्टोक्स की गिनती मौजूदा वक्त के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में होती है.

ब्रावो की जगह पूरी?

इस ऑक्शन से पहले जब खिलाड़ियों को रिटेन करने की बात हुई, तब चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने सीनियर प्लेयर ड्वेन ब्रावो को रिटेन नहीं किया था. जिसके बाद ब्रावो ने आईपीएल से संन्यास लिया, ऐसे में सीएसके को उनकी जगह एक बड़े और भरोसेमंद प्लेयर की तलाश थी. ब्रावो ने कई साल बॉल और बल्ले से सीएसके लिए कमाल किया है.

CSK gets their next captain- Ben Stokes. Surely the last IPL for MS Dhoni. Good buy! #IPL2023Auction

Stokes is an excellent buy than chutti kulandhai Sam curran :) Will definitely be the captain once Dhoni retires next yr :) #Thalastokes :P