Mohammad Rizwan Asia Cup 2022: कुरान पढ़ते हुए एशिया कप खेलने पहुंचा पाकिस्तानी प्लेयर, लोगों ने दिया ये रिएक्शन

एशिया कप 2022 की शुरुआत 27 अगस्त से हो रही है और सभी टीमें यूएई पहुंच गई हैं. भारतीय टीम भी दुबई में है और उससे पहले पाकिस्तान टीम पहुंच चुकी है, दोनों टीमों के बीच 28 अगस्त को मुकाबला होना है. पाकिस्तान टीम जब यूएई में पहुंची, तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें प्लेयर्स की एक्टिविटी को दिखाया गया है.



पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिज़वान भी इस वीडियो में दिखे, वह उस वक्त कुछ ऐसा कर रहे थे जिसकी पाकिस्तानी फैन्स तारीफ कर रहे हैं. दरअसल, वीडियो में बस में बैठे मोहम्मद रिज़वान उस वक्त कुरान पढ़ रहे थे.

पाकिस्तानी टीम नीदरलैंड्स के एम्सटर्डम से सीधा दुबई पहुंची है. पाकिस्तान ने हाल ही में नीदरलैंड्स के खिलाफ तीन मैच की वनडे सीरीज़ खेली है, जिसमें उसने क्लीन स्वीप किया है. अब इसके बाद टीम की नज़र एशिया कप-2022 पर है.

मोहम्मद रिज़वान बस में बैठे हुए कुरान पढ़ रहे थे, तो पाकिस्तानी फैन्स को यह काफी पसंद आया. लोगों ने मोहम्मद रिज़वान की तारीफ की और कहा कि जब सभी प्लेयर्स मोबाइल फोन में बिज़ी हैं, उस वक्त रिज़वान कुरान पढ़ रहे हैं.



फैन्स ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस वीडियो में हर कोई नोटिस कर रहा है, रिज़वान कुरान पढ़ रहे हैं जबकि बाकी प्लेयर्स टिकटॉक वीडियो देख रहे हैं. उनको अलावा शहदाब टीम के नए प्रोफेसर बनकर सामने आए हैं.



आपको बता दें कि मोहम्मद रिज़वान पिछले कुछ वक्त में पाकिस्तानी टीम के एक अहम बल्लेबाज बन गए हैं. टी-20 वर्ल्डकप में जब पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से मात दी थी, तब रिज़वान ही बाबर आज़म के साथ मिलकर भारतीय बॉलर्स पर प्रहार कर रहे थे.



अभी तक मोहम्मद रिज़वान ने पाकिस्तान के लिए 56 टी-20 खेले हैं, इनमें 50 से अधिक औसत से उन्होंने 1662 रन बनाए हैं. वहीं 24 टेस्ट में वह 40 से ज्यादा औसत के साथ 1200 के करीब रन बना चुके हैं. एशिया कप में पाकिस्तानी टीम मोहम्मद रिज़वान की शानदार शुरुआत पर निर्भर रहेगी.



एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम: बाबर आजम (कप्तान), शादाब खान, आसिफ अली, फखर जमान, हैदर अली, हारिस रउफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहनवाज दहानी, उस्मान कादिर और मोहम्मद हसनैन.