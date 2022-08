Shaheen Afridi Mohammad Hasnain: एशिया कप खेलेगा विवादास्पद एक्शन वाला पाकिस्तानी गेंदबाज मोहम्मद हसनैन! शाहीन शाह आफरीदी की जगह शामिल

Shaheen Afridi Mohammad Hasnain: इसी हफ्ते से शुरू होने वाले एशिया कप के लिए पाकिस्तान ने अपनी टीम काफी पहले ही घोषित कर दी है. मगर उसके लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा, जब स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया. अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर मोहम्मद हसनैन को स्क्वॉड में शामिल किया है.

यह पाकिस्तानी तेज गेंदबाज अभी इंग्लैंड में 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट खेल रहा है, जहां से वह एशिया कप के लिए सीधे UAE पहुंचेगा और पाकिस्तान टीम से जुड़ेगा.

एशिया कप का पहला मैच 27 अगस्त को खेला जाएगा. इसके बाद भारत और पाकिस्तान की टीमें 28 अगस्त को आमने-सामने होंगी. यह मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. शाहीन की गैरमौजूदगी में भारत के खिलाफ पहले ही मैच में हसनैन को भी मौका मिलने की पूरी उम्मीद है.

स्टोइनिस ने उठाए बॉलिंग एक्शन पर सवाल

बता दें कि हसनैन का बॉलिंग एक्शन हमेशा से ही विवादास्पद रहा है. हाल ही में 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में खेलने के दौरान भी ऑस्ट्रेलियाई स्टार ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने आउट होने के बाद इशारा करके हसनैन के बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठाए थे. स्टोइनिस ने इशारा करके चकिंग का संकेत दिया था. हसनैन द हंड्रेड टूर्नामेंट में ओवल इन्विंसिबल टीम के लिए खेल रहे हैं.

शोएब अख्तर ने स्टोइनिस को दिया जवाब

हसनैन के बॉलिंग एक्शन को लेकर सवाल उठाने पर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भी भड़क गए थे. उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा था कि स्टोइनिस की हिम्मत कैसे हुई. अख्तर ने इस वाकये को शर्मनाक बताया था. अख्तर ने कहा था, 'इस तरह की चीजें करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? निश्चित तौर पर आईसीसी ने इस मामने में चुप्पी साध ली. यदि किसी गेंदबाज को बॉलिंग एक्शन को लेकर इजाजत मिल चुकी है, तो फिर किसी भी खिलाड़ी को उसके एक्शन पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए.'

Shameful gesture by @MStoinis regarding bowling action of @MHasnainPak during #TheHundred2022 . How dare you do such things?? Ofcourse @ICC stays quiet about them.

No player should be allowed to do such things if someone's been cleared already. pic.twitter.com/5idGdBqcUf