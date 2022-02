Lucknow Super Giants, IPL Auction 2022: लखनऊ सुपर जायंट्स ने खाली किया बैंक, लेकिन बनाई दमदार टीम, गौतम गंभीर की रणनीति ने किया सबको फेल

Lucknow Super Giants, IPL Auction 2022: इंडियन प्रीमियर लीग में पहली बार शामिल हो रही लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस बार मेगा ऑक्शन में पैसों की बरसात कर दी. आईपीएल मेगा ऑक्शन में लखनऊ एक मात्र ऐसी टीम रही, जिसके पास एक भी रुपया नहीं बचा. यानी उन्होंने अपने पर्स के सभी 90 करोड़ रुपये खर्च कर दिए, लेकिन अगर लखनऊ के खिलाड़ियों की लिस्ट देखें तो उसकी टीम काफी दमदार साबित होती नज़र आई है.



आईपीएल मेगा ऑक्शन की टेबल पर टीम के मेंटर गौतम गंभीर ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ था. लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका, कोच एंडी फ्लावर के साथ मिलकर गौतम गंभीर ने अलग-अलग खिलाड़ियों के लिए बोली लगाई और कई अहम खिलाड़ियो को अपने खाते में डाल लिया.



कैसी दिख रही है लखनऊ की टीम?



अगर लखनऊ टीम की बात करें तो उसके पास अब केएल राहुल और क्विंटन डि कॉक जैसे दमदार ओपनर हैं, दोनों ही विकेटकीपर भी हैं. इसके अलावा मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुड्डा जैसे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज भी हैं, जो अंत में धुआंधार पारी खेलकर मैच को फिनिश भी कर सकते हैं.

सबसे खास है कि लखनऊ के पास मार्क वुड, आवेश खान जैसे फास्ट बॉलर हैं, आवेश खान ने पिछले सीजन में दिल्ली के लिए कमाल किया था. जबकि मार्क वुड की तेज रफ्तार बॉल झेल पाना हर किसी के लिए आसान नहीं है. हालांकि, आवेश खान जैसे युवा बॉलर के लिए अभी से ही दस करोड़ रुपये खर्च कर देना कई लोगों को अखर भी गया.

वेस्टइंडीज़ के जेसन होल्डर को अपनी टीम में करके लखनऊ ने एक ऑलराउंडर को साथ किया, साथ ही लीडरशिप ग्रुप में भी एक अहम फायदा हुआ. अगर अन्य ऑप्शन देखें तो इविन लुईस जैसा ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाला ओपनर भी लखनऊ के पास है.

काम कर गई गंभीर रणनीति!

आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स पहली बार आईपीएल में हिस्सा ले रही है, ऐसे में एक नई टीम के लिए बेहतर टीम तैयार करना बड़ी चुनौती थी. लेकिन गौतम गंभीर का अनुभव यहां पर काम आता दिखा है, जिन्होंने अपनी कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स को दो बार चैम्पियन बनाया है. यही वजह है कि युवा, देशी और विदेशी खिलाड़ियों का मिक्सचर लखनऊ के पास बेहतर नज़र आता है.

