IPL Auction 2022, Delhi Capitals: ऑक्शन में दिल्ली ने किया असली ‘खेल’, खुद खरीदे बढ़िया प्लेयर, दूसरों का भी करवाया खर्च!

IPL Auction 2022, Delhi Capitals: इंडियन प्रीमियर लीग के मेगा ऑक्शन को हर क्रिकेट फैन दिलचस्पी के साथ देख रहा था. दो दिन तक हर कोई अपनी टीवी और मोबाइल की स्क्रीन के सामने बैठा था, टीमों के एक्शन पर नज़र रख रहा था. मेगा ऑक्शन में जिस एक व्यक्ति पर हर किसी का ध्यान गया, वह दिल्ली कैपिटल्स के सह-मालिक किरण कुमार ग्रांधी हैं.



दिल्ली कैपिटल्स के चेयरमैन और जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्टर के सीईओ किरण कुमार ग्रांधी ने ऑक्शन टेबल पर दिल्ली कैपिटल्स की ओर से मोर्चा संभाला हुआ था. दिल्ली कैपिटल्स ने इस बार पूरी रणनीति के साथ ऑक्शन में कदम रखा और कई बड़े प्लेयर्स को अपने पाले में कर लिया. इनमें डेविड वॉर्नर, शार्दुल ठाकुर जैसे नाम शामिल हैं.



I was really impressed by bidding style of Delhi capitals and special tnx to Kiran Kumar, without wasting time and with clear thinking whn they were bidding.. https://t.co/0ydpdin1F6 — Aryan (@pankaj1012k) February 13, 2022

Folks his name is Kiran Kumar Grandhi : CEO, MD & DIRECTOR GMR

son of G Mallikarjun Rao : Founder GMR#DelhiCapitals #delhicapitalsowner

Delhi Capitals Co Owner#IPLMegaAuction2022 #IPLMegaAuction pic.twitter.com/bOlMwLWOGE February 14, 2022

दूसरी टीम का बढ़वा दिया खर्चा!



लेकिन इससे भी खास ये रहा कि दिल्ली कैपिटल्स ने कई प्लेयर्स के दाम भी बढ़वा दिए, जिन्हें वह खुद नहीं खरीद पाए. दरअसल, ऑक्शन में कई मौके ऐसे आए जहां पर दिल्ली कैपिटल्स ने बिड किया लेकिन उस प्लेयर को दूसरी टीम खरीदना चाह रही थी, ऐसे में क्योंकि वह टीम उस प्लेयर को चाहती ही थी इसलिए उन्होंने बिड चालू रखा.

उदाहरण के तौर पर दिल्ली कैपिटल्स ने टिम डेविड के लिए बिडिंग की, जिनका बेस प्राइस 40 लाख रुपये था. टिम के लिए कई टीमों ने बिडिंग लगाई लेकिन अंत में 8.25 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने टिम को खरीदा. शॉन एबेट के लिए भी दिल्ली कैपिटल्स ने बिड किया, बाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 2.4 करोड़ रुपये में खरीद लिया.

Meet Kiran Kumar Gandhi, The "Foofa Ji" of IPL auctions. Bids for every player and then pulls out after increasing the Bid😂😂#IPL2022Auction #Auction pic.twitter.com/FnLpL0SsFQ — Lakshya Chourasia (@lakshyalove) February 12, 2022



सोशल मीडिया पर दिल्ली कैपिटल्स की इस रणनीति को मास्टरस्ट्रोक कहा जा रहा है, जहां दिल्ली ने खुद बढ़िया प्लेयर खरीद लिए और साथ ही दूसरी टीमों का खर्च भी बढ़वा दिया. दिल्ली कैपिटल्स ने कई खिलाड़ियों को बेस प्राइस पर ही खरीदा है, ऐसे में उसने अपना फायदा भी बनाए रखा.



डेविड वॉर्नर जैसे खिलाड़ी को सात करोड़ के अंदर खरीदना काफी फायदेमंद रहा, वहीं शार्दुल ठाकुर के लिए दिल्ली कैपिटल्स को 10.75 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े. दिल्ली पहले ही ऋषभ पंत पर 16 करोड़, अक्षर पटेल पर 9 करोड़, पृथ्वी शॉ पर 7.5 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी थी.

दिल्ली कैपिटल्स स्क्वॉड

रिटेंशन लिस्ट- ऋषभ पंत (16 करोड़), अक्षर पटेल (9 करोड़), पृथ्वी शॉ (7.5 करोड़), एनरिक नोर्किया (6.5 करोड़)

बल्लेबाज/ विकेटकीपर- डेविड वॉर्नर (6.25 करोड़), अश्विन हेब्बर (20 लाख), सरफराज खान (20 लाख), केएस भारत (2 करोड़), मंदीप सिंह (1.10 करोड़), रोवमैन पॉवेल (2.80 करोड़), टिम सीफर्ट (50 लाख)

ऑलराउंडर- मिचेल मार्श (6.50 करोड़), शार्दुल ठाकुर (10.75 करोड़), कमलेश नागरकोटी (1.1 करोड़), ललित यादव (65 लाख), रिपल पटेल (20 लाख), यश धुल (50 लाख), प्रवीण दुबे (50 लाख)

गेंदबाज- मुस्ताफिजुर रहमान (2 करोड़), कुलदीप यादव (2 करोड़), खलील अहमद (5.25 करोड़), चेतन सकारिया (4.2 करोड़), नाथन एलिस (75 लाख), विकी ओस्तवाल (20 लाख), लुंगी नगीदी (5o लाख)

स्क्वॉड स्ट्रेंथ- 24 (17 भारतीय, 7 विदेशी)