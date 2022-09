KL Rahul, Asia Cup: टी20 है टेस्ट नहीं! केएल राहुल की धीमी बल्लेबाजी पर फूटा फैन्स का गुस्सा

KL Rahul, Asia Cup: भारतीय टीम ने एशिया कप 2022 सीजन में लगातार दूसरा मैच जीत लिया है. पहले पाकिस्तान और अब हॉन्ग कॉन्ग को करारी शिकस्त दी है. भारतीय टीम ने बुधवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में हॉन्ग कॉन्ग को 40 रनों से हराया.

इस जीत के हीरो सूर्यकुमार यादव रहे, जिन्होंने 26 बॉल पर नाबाद 68 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 261.53 का रहा. वहीं, मैच में ओपनिंग आए केएल राहुल विलेन बन गए. उन्होंने संभलकर खेलते हुए 39 बॉल पर सिर्फ 36 रन बनाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 92.31 का रहा.

यूजर्स ने राहुल को बताया स्वार्थी खिलाड़ी

राहुल की इस धीमी पारी को लेकर जमकर आलोचना हो रही है. सोशल मीडिया पर भी लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे और तरह-तरह के मीम्स बना रहे हैं. यूजर्स ने केएल राहुल को ट्रोल करते हुए लिखा कि यह टी20 मैच है, टेस्ट नहीं. एक अन्य यूजर ने लिखा, 'केएल राहुल स्वार्थी खिलाड़ी है.'

It is KL Rahul's slowest T20I knock as he scored at a strike rate of 92 despite facing 39 deliveries #KLRahul… https://t.co/N3zk6M5nRl August 31, 2022

केएल राहुल को टीम से बाहर करने की मांग

वहीं, एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'कोई (केएल राहुल) सीख रहा है कि कैसे टैलेंट को बर्बाद किया जाता है.' एक यूजर ने लिखा, 'केएल राहुल के फैन कहेंगे कि फॉर्म अस्थायी है और क्लास स्थायी. मगर केएल राहुल की क्लास टुकटुक खेलने की है और यह स्थायी ही रहेगी. सबसे बोरिंग प्लेयर है. इसे तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए.'

Some BKL Rahul fans saying "form is temporary class is permanent". But Rahul's class itself is of playing tuktuk and yes that is his permanent quality. Most boring and marela player he is. Remove him immediately!!!!#KLRahul #INDvHKG — Randeep Singhania (@Singhaniaji_) August 31, 2022

Somebody learn how to waste one's talent in a proper way #KLRahul — Damnn_Pratik🖤 (@pratik_rajhans) August 31, 2022

भारतीय टीम ने हॉन्ग कॉन्ग को 40 रनों से हराया

मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 2 विकेट पर 192 रनों का स्कोर खड़ा किया. सूर्यकुमार यादव की 26 गेंदों में नाबाद 68 रनों की आक्रामक पारी खेली. विराट कोहली (नाबाद 59 रन) ने भी अर्धशतक जमाया. कोहली ने काफी समय के बाद अर्धशतक जड़ा. इससे पहले उन्होंने 18 फरवरी को कोलकाता में वेस्टइंडीज के खिलाफ 52 रन बनाए थे.

193 रनों के टारगेट के जवाब में हॉन्ग कॉन्ग की टीम ने पूरे ओवर खेले, लेकिन पांच विकेट गंवाकर 152 रन ही बना सकी. इस तरह भारतीय टीम ने 40 रनों के अंतर से यह मैच जीत लिया. मैच में बाबर हयात ने 41 और किंचित शाह ने 30 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके.