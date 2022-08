KL Rahul Wicket Ind Vs Pak: पाकिस्तान के खिलाफ केएल राहुल पहली बॉल पर OUT, फैन्स भड़के, स्टैंड्स में जश्न मनाते दिखे शाहीन अफरीदी

एशिया कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए मुकाबले में भारत की बॉलिंग यूनिट ने दमदार प्रदर्शन किया. लेकिन टीम इंडिया की बल्लेबाजी में खराब शुरुआत हुई. टीम इंडिया के उप-कप्तान केएल राहुल अपनी पहली बॉल पर ही आउट हो गए और बिना खाता खोले हुए चलते बने. यह टीम इंडिया की पारी की दूसरी बॉल ही थी.

पाकिस्तान ने इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए 147 का स्कोर बनाया. जवाब में जब टीम इंडिया बल्लेबाजी करने आई तो कप्तान रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल बैटिंग करने आए. रोहित शर्मा ने पहली बॉल पर ही सिंगल लिया, लेकिन केएल राहुल अपनी पहली बॉल पर ही आउट हो गए.

If choking is an art then Kl Rahul is the artist, What a loser. pic.twitter.com/T001Tlc32P — Shlok (@aegonaryaa) August 28, 2022

Everyone after seeing KL Rahul's batting ##INDvsPAK #AsiaCup2022 pic.twitter.com/AvFm5Os3hX कोहली भी बाल-बाल बचे

पाकिस्तान के नसीम शाह ने अपने पहले ओवर में भी भारतीय फैन्स की धड़कनें बढ़ा दीं. क्योंकि केएल राहुल अपनी पहली बॉल पर आउट हुए, तो उसके तुरंत बाद टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली बैटिंग करने आए. अपनी दूसरी बॉल पर ही विराट कोहली ड्रॉप कर दिए गए, स्लिप में खड़े फखर जमान ने उनका कैच टपका दिया. — 🔔👑 (@superking1818) August 28, 2022

Rishabh Pant and Deepak Hooda watching KL Rahul coming back to pavellion pic.twitter.com/dV1hcnkcxO — Aditya Sen (@AdityaSen0007) August 28, 2022

पाकिस्तान के युवा बॉलर 19 साल के नसीम शाह ने पहला ओवर डाला, जो अपना डेब्यू मैच खेल रहे हैं. करियर की दूसरी बॉल पर ही उन्होंने केएल राहुल को क्लीन बोल्ड कर दिया. केएल राहुल कुछ उसी अंदाज़ में आउट हुए जैसे वह पिछले साल टी-20 वर्ल्डकप में आउट हुए थे, तब शाहिन अफरीदी ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया था.

If choking is an art then KL Rahul is a Picasso of it. #INDvPAK #PAKvIND #INDvsPAK pic.twitter.com/H1frXX0yGQ — The Lost Guy (@TheLostGuy_) August 28, 2022

KL Rahul in every Important match pic.twitter.com/XuEcjRGWHk — RP ᵉʳᵃ (@pridepant7) August 28, 2022

चोट की वजह से एशिया कप से बाहर हुए शाहीन अफरीदी भी यह मैच देख रहे थे. जब केएल राहुल का विकेट गिरा, तब वह स्टैंड्स में दिखे और तालियां बजाते दिखें. बता दें कि टी-20 वर्ल्डकप में शाहीन अफरीदी ने ही केएल राहुल को क्लीन बोल्ड किया था.

भारत की पारी का पहला ओवर-

0.1 ओवर- रोहित शर्मा ने एक रन लिया

0.2 ओवर- केएल राहुल क्लीन बोल्ड

0.3 ओवर- विराट कोहली ने कोई रन नहीं लिया

0.4 ओवर- विराट कोहली स्लिप में ड्रॉप हुए

0.5 ओवर- विराट कोहली ने एक रन लिया

0.6 ओवर- वाइड बॉल

0.6 ओवर- रोहित शर्मा ने एक रन लिया

147 के स्कोर पर आउट हुआ भारत

टीम इंडिया ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लिया और बॉलर्स ने दमदार खेल दिखाया. पाकिस्तान सिर्फ 147 रन ही बना पाया. भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने चार विकेट लिए, जबकि हार्दिक पंड्या को तीन विकेट मिले. पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए, उनके अलावा कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. अंत में शाहनवाज़ ने 6 बॉल पर 16 रन बनाए और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया.