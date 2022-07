Jasprit bumrah: महेंद्र सिंह धोनी की सीख और विराट कोहली के मार्गदर्शन में कप्तानी करेंगे जसप्रीत बुमराह, जानें और क्या कहा

भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच आज (1 जुलाई) से एजबेस्टन में पांचवां टेस्ट मैच खेला जाएगा. एक दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव रोहित शर्मा इस मुकाबले से बाहर हो गए. ऐसे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को कप्तानी सौंपी है.

अपनी इस जिम्मेदारी पर बात करते हुए बुमराह ने कहा कि उनके पास पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की सीख है. साथ ही इस मैच में पूर्व कप्तान विराट कोहली का भी मार्गदर्शन मिलता रहेगा. इसी तरह बुमराह एजबेस्टन टेस्ट में कप्तानी करते नजर आएंगे.

💬 💬 "It's a huge honour to lead #TeamIndia."@Jaspritbumrah93 sums up his emotions as he is all set to captain the side in the 5⃣th rescheduled Test against England. 👍 👍#ENGvIND pic.twitter.com/jovSLbuN7e