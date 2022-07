Jasprit Bumrah, IND vs ENG Match: 'पहली बॉल डालते ही...', जसप्रीत बुमराह ने बताया इंग्लैंड पर कैसे कहर बरपाया

Jasprit Bumrah, IND vs ENG Match: टीम इंडिया ने इंग्लैंड को उसी के घर में बुरी तरह शिकस्त दी है. पहले तो वनडे मुकाबले में मेजबान इंग्लिश टीम को 110 रनों पर समेट दिया. इसके बाद बिना कोई विकेट गंवाए लक्ष्य हासिल कर जीत हासिल की.

इस जीत के सूत्रधार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह रहे, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया. बुमराह ने अपनी कहर बरपाती हुई गेंदबाजी से इंग्लैंड के खेमे में त्राही-त्राही मचा दी. बुमराह ने मैच में 7.2 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 19 रन देकर 6 बड़े विकेट हासिल किए. मैच के बाद बुमराह ने बताया कि कैसे उन्होंने यह कहर बरपाया है.

'पिच पर शुरुआत से हमें काफी मदद मिली'

मैच के बाद बुमराह ने कहा, 'जब यहां स्विंग और सीम मूवमेंट देखने को मिलती है, तो यह व्हॉइट बॉल क्रिकेट के लिए यह और भी रोमांचक हो जाता है. यहां शुरुआत से हमें काफी मदद मिली, जिससे बेहद खुशी हुई. जब मैंने पहली बॉल डाली, तब मैंने कुछ स्विंग देखी... यदि स्विंग नहीं है, तब आप अपनी लेंथ को पीछे खींच लेते हैं.'

उन्होंने कहा, 'जब बॉल अपने आप कुछ कर रही है, तब आपको ज्यादा कुछ कोशिश करने की जरूरत नहीं होती. मगर जब विकेट (पिच) सपाट हो, तब आपके एक्यूरेसी की परीक्षा होती है. जैसे ही शमी ने पहला ओवर किया, तब हमें लगा कि यहां फुलर जा सकती है, क्योंकि पिच से कुछ मदद मिली थी.'

