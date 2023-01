Rishabh Pant Accident: 'पंत का एक्सीडेंट हो गया...', मैच के बीच में टीम इंडिया के स्टार को मिली खबर, रह गया हैरान

टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट हुए अब कुछ दिन हो गए हैं, देहरादून के अस्पताल में ऋषभ का इलाज चल रहा है. क्रिकेट फैन्स अभी भी परेशान हैं कि टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर कब वापसी करेंगे. टीम इंडिया का मिशन श्रीलंका 3 जनवरी से शुरू होना है, लेकिन अभी रणजी ट्रॉफी चल रही है.

ऋषभ की जगह श्रीलंका सीरीज़ में जगह पाने वाले ईशान किशन भी जमशेदपुर में रणजी ट्रॉफी का मुकाबला खेल रहे थे. मैच के दौरान ही जब ईशान किशन फैन्स से मिलने बाउंड्री के पास आए, तब उन्हें फैन्स ने ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बारे में बताया.

Ishan Kishan getting to know about Rishabh Pant's accident through fans. I do understand fan emotions but breaking a news like this in the middle of the game is not a good idea. Few fans realized this and told him to focus on the game. Good on Ishan to maintain his composure. pic.twitter.com/cEG0fd3jYa