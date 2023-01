Michael Neser Catch: बाउंड्री के 3 मीटर बाहर कैच... फिर भी OUT! क्रिकेट जगत में क्यों छिड़ी है बड़ी बहस

क्रिकेट के मैदान पर कई तरह के कैच देखने को मिलते हैं, जो दर्शकों को हैरान कर देते हैं. ऐसा ही एक कैच बिग बैश लीग में पकड़ा गया है, जिसे लेकर एक गंभीर बहस भी छिड़ गई है. बाउंड्री के करीब 3 मीटर बाहर पकड़े गए इस कैच को कुछ लोगों ने सिक्स बताया है तो कुछ लोग इसे सही कैच ही मान रहे हैं.



बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हीट और सिडनी सिक्सर्स के बीच हुए मैच में माइकल नसीर ने एक कैच पकड़ा, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. जॉर्डन सिल्क को आउट करने के लिए माइकल नसीर ने बाउंड्री के पास बॉल पकड़ी और हवा में उछाल दी. बॉल सीधा बाउंड्री के पार गई, नसीर उसे पकड़ने गए और हवा में उछलकर बॉल को फिर उछाल दिया.

Michael Neser's juggling act ends Silk's stay!



Cue the debate about the Laws of Cricket... #BBL12 pic.twitter.com/5Vco84erpj — cricket.com.au (@cricketcomau) January 1, 2023

यहां माइकल नसीर बाउंड्री रेखा के अंदर वापस आए और फिर कैच पकड़ ली. यहां आने के बाद उन्होंने जश्न मनाया साथ ही अंपायर की ओर इशारा करके बताया कि वह कन्फर्म नहीं हैं कि कैच क्लियर है या नहीं. लेकिन बाद में अंपायर ने इसे आउट ही करार दिया और हर कोई हैरान रह गया. इस कैच के बाद कई सवाल खड़े हुए, कई अन्य खिलाड़ियों और एक्सपर्ट्स ने भी नियमों का हवाला दिया.

क्या कहता है क्रिकेट का नियम?

हालांकि, अगर क्रिकेट के नियम को देखें तो वह कहता है कि बाउंड्री के बाहर खिलाड़ी कैच मान्य नहीं होता है. इस बहस के बीच एमसीसी ने क्रिकेट के नियमों की जानकारी दी और कहा कि कैच लेते वक्त बॉल और खिलाड़ी का पहला कॉन्टैक्ट बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, बाउंड्री के बाहर फील्डर का संपर्क बॉल और ज़मीन से एक साथ नहीं होना चाहिए. नियमों के हिसाब से जाएं तो माइकल नसीर का कैच सही है, लेकिन इसने अब नियम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं.

The key points are:



1) The FIRST contact must be inside the boundary, and



2) the fielder can’t be touching the ball and the ground beyond the boundary at the same time.#MCCLaws — Marylebone Cricket Club (@MCCOfficial) January 1, 2023

ये रहा मैच का नतीजा

अगर इस मैच की बात करें तो ब्रिस्बेन हीट ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 224 रन बनाए थे, जवाब में सिडनी सिक्सर्स ने 209 ही रन बनाए और 15 रनों से मैच गंवा दिया. जॉर्डन सिल्क ही 23 बॉल में 41 रन बनाकर तूफानी पारी खेल रहे थे, लेकिन माइकल नसीर ने उनका कैच लपका और इसी के साथ सिडनी की टीम हार की ओर बढ़ चली और अंत में फेल साबित हुई.

Let’s keep aside the ruling for a bit and appreciate how incredibly aware Michael Neser is of the law here.👌🏾 #Unreal https://t.co/rTxnYi1hrE — Shikha Pandey (@shikhashauny) January 2, 2023

Exceptional awareness and composure from Michael Neser. And out under the laws of the game. But it clearly shouldn’t be out under the rules of the game. Once a player is grounded outside the field of play, he should be out of the play. #BBL12 — Adam White (@White_Adam) January 1, 2023

कई क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर नियमों को साइड रख दें तो माइकल नसीर का कैच काफी शानदार है, इस तरह का कैच लपकने के लिए काफी कम्पोज़र की जरूरत है. साथ ही कुछ कैच को गलत होने का तर्क दे रहे हैं.