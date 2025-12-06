scorecardresearch
 
जडेजा-बुमराह-श्रेयस-करुण और आरपी सिंह.. एक ही दिन 6 दिसंबर को जन्मे 5 भारतीय क्रिकेटर, एक से बढ़कर एक बनाए कीर्तिमान

6 December Cricketers birthday: भारतीय क्रिकेट टीम के पांच क्रिकेटरों का आज (6 दिसंबर) बर्थडे है. इनमें से 3 प्लेयर तो भारतीय टीम के अहम सदस्य हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका प्रदर्शन काफी शानदार रहा है. वहीं एक द‍िग्गज को हाल में इंग्लैंड दौरे पर टीम में मिला था. वहीं एक ने कुछ साल पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था और अब वो टीम इंड‍िया का सेलेक्टर है.

6 द‍िसंबर को जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा, श्रेयस अय्यर और आरपी सिंह का जन्मद‍िन होता है (Photo: ITG)
6 december cricketer birthday: भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 6 दिसंबर (आज) का दिन बेहद स्पेशल है. सही मायनों में यह किसी त्योहार से भी कम नहीं हैं. क्योंकि एक ही तारीख पर टीम इंडिया को पांच बेमिसाल सितारे मिले हैं इनमें से 3 खिलाड़ी टीम इंडिया के अहम अंग हैं. 

वहीं एक को हाल में मौका मिला था, लेकिन वो यादगार प्रदर्शन नहीं कर पाया. वहीं एक द‍िग्गज इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुका और टीम इंड‍िया का सेलेक्टर है. 6 दिसंबर को जन्मदिन वाले इन पांच खिलाड़ियों में रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर, करुण नायर और आरपी सिंह के नाम शामिल हैं.

रवींद्र जडेजा: टीम इंडिया के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा आज 37 साल के हो गए. 6 दिसंबर 1988 को सौराष्ट्र में जन्मे रवींद्र जडेजा ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत 2009 में श्रीलंका के खिलाफ की थी. जडेजा अब तक 206 वनडे, 74 टी20 और 89 टेस्ट मैच खेल चुके हैं. वनडे इंटरनेशनल में जडेजा ने 2862 रन बनाए हैं, जिसमें 13 अर्धशतक शामिल रहे. बाएं हाथ के स्पिनर जडेजा ने वनडे इंटरनेशनल में 231 विकेट चटकाए हैं और 33 रन देकर 5 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन रहा है.

टी20 इंटरनेशनल की बात करें तो जडेजा के नाम पर 515 रन बनाने के अलावा 54 विकेट दर्ज हैं. जडेजा ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद संन्यास ले लिया था. टेस्ट मैचों में जडेजा ने 348 विकेट झटके हैं और उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 42 रन देकर 7 विकेट रहा है. टेस्ट क्रिकेट में जडेजा की हाल‍िया बैट‍िंंग शानदार रही है,  उन्होंने 4095 रन बनाए हैं. रवींद्र जडेजा ने हाल में टेस्ट क्रिकेट में 4000+ टेस्ट रन और 300+ विकेट का डबल हासिल किया है. जडेजा से पहले इयान बॉथम, कपिल देव और डेनियल विटोरी ही ये डबल बना सके थे. फ‍िलहाल जडेजा अभी अफ्रीका के साथ आज (6 द‍िसंबर) को वाइजैग वनडे में खेलने उतरेंगे. 

जसप्रीत बुमराह: दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आज 32 साल के हो गए. 6 दिसंबर 1993 को अहमदाबाद में जन्मे बुमराह भारत के लिए तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे और टी20) में शिरकत करते हैं. बुमराह अब साउथ अफ्रीका संग टी20 सीरीज खेलते दिखेंगे.

जसप्रीत बुमराह अबतक भारत के लिए 89 वनडे, 80 टी20 और 52 टेस्ट मैच खेल चुके हैं. वनडे इंटरनेशनल मैचों में बुमराह 149 विकेट ले चुके हैं. वहीं टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 99 विकेट अपने नाम किए हैं. इसके साथ ही टेस्ट मैचों में बुमराह के नाम पर 19.79 के एवरेज से 149 विकेट दर्ज हैं. सितंबर 2019 में जसप्रीत बुमराह ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में हैट्रिक बनाई थी. वह क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेंट में हैट्रिक लेने वाले हरभजन सिंह और इरफान पठान के बाद तीसरे भारतीय बॉलर हैं.

श्रेयस अय्यर: मुंबई का यह बल्लेबाज आज 31 साल का हो गया. श्रेयस अय्यर ने अब तक भारत के लिए 51 टी20, 73 वनडे और 14 टेस्ट मैच खेले हैं. टी20 इंटरनेशनल में श्रेयस ने 30.66 की औसत से 1104 रन बनाए हैं जिसमें 8 अर्धशतक शामिल रहे.

वनडे इंटरनेशनल की बात करें तो श्रेयस अय्यर ने 47.81 की औसत से 2917  रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से दो शतक और 13 अर्धशतक निकले. टेस्ट क्रिकेट में श्रेयस के नाम पर 36.86 के एवरेज से 811 रन दर्ज हैं. श्रेयस हाल में ऑस्ट्रेल‍िया में हुई वनडे सीरीज के दौरान स‍िडनी में एलेक्स कैरी का कैच लेते हुए इंजर्ड हो गए थे, उन्होंने र‍िहैब शुरू कर दिया है.  

shreyas

करुण नायर: जोधपुर में जन्मे करुण नायर मूलत: कर्नाटक के हैं. 34 साल के हो गए करुण नायर टेस्ट क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग के बाद तिहरा शतक जमाने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर हैं. उनको हाल में इंग्लैंड दौरे पर गई टीम में मौका मिला था, लेकिन वह खुद को ज्यादा साब‍ित नहीं कर पाए. करुण ने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में 4 मैचों में 25 प्लस के औसत से महज 205 रन बनाए्. 

उन्होंने अपने करियर के तीसरे ही टेस्ट मैच में तिहरा शतक जड़ा था. नायर के नाम 10 टेस्ट मैचों में 43.15 की औसत से 579 रन दर्ज हैं. इसके अलावा उन्होंने दो वनडे इंटरनेशनल में भी शिरकत किया है, जिसमें उन्होंने कुल 46 रन बनाए हैं. करुण नायर आईपीएल 2025 में द‍िल्ली कैप‍िटल्स का हिस्सा थे. जहां उन्होंने 8 मैैचों में 198 रन जड़े थे. 

आरपी सिंह: रायबरेली में जन्मे आरपी सिंह आज 40 साल के हो गए. उत्तर प्रदेश के इस तेज गेंदबाज ने धमाकेदार अंदाज में अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी. आरपी को 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद टेस्ट में डेब्यू का मौका मिला. वह अपने पहले ही मैच में 'मैन ऑफ द' मैच रहे. 2007 में पहले टी-20 वर्ल्ड कप में भारत को चैम्पियन बनाने में आरपी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी. आरपी ने 14 टेस्ट मैचों में 40 विकेट चटकाए. पारी में उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी- 5/59 रही. इसके अलावा 58 वनडे में उन्होंने 69 और 10 टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 15 विकेट झटके. स‍ितंबर 2018 में उन्होंने क्रिकेट को अलव‍िदा कहा था. रिटायरमेंट के बाद से आरपी सिंह कमेंट्री जगत में नाम कमाया. वहीं अब वो भारतीय टीम के सेलेक्टर भी हैं. 

 

