Ind Vs Sa 1st T20: मुश्किल पिच पर टीम इंडिया ने दिखाया दम, अफ्रीका को 8 विकेट से रौंद सीरीज में बनाई बढ़त

साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले टी-20 मैच में भारत ने 8 विकेट से जीत दर्ज की है. तिरुवनन्तपुरम में खेले गए इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 106 का स्कोर बनाया था, जवाब में सूर्यकुमार यादव और केएल राहुल की शानदार बैटिंग के दमपर भारत ने 20 बॉल शेष रहते हुए इस मैच में जीत हासिल कर ली. 3 मैच की टी-20 सीरीज़ में भारत 1-0 से आगे है.



स्कोरबोर्ड:

भारत: 106/8 (20 ओवर)

साउथ अफ्रीका: 110/2 (16.4 ओवर)

107 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहतर नहीं हुई थी, कप्तान रोहित शर्मा 0 के स्कोर पर आउट हुए. जबकि विराट कोहली सिर्फ 3 ही रन बना पाए. लेकिन इसके बाद केएल राहुल और सूर्यकुमार यादव ने मैच रही पलट दिया, दोनों ने मुश्किल पिच पर धमाकेदार बल्लेबाजी की.

पहले टी-20 की पूरी कवरेज यहां पढ़ें

सूर्यकुमार यादव ने 33 बॉल में 50 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के जड़े. दूसरी ओर केएल राहुल ने 56 मैच में 51 रनों की पारी खेली. राहुल ने 2 चौके और 4 छक्के जमाए. इस मैदान पर मुश्किल पिच थी, ऐसे में बल्लेबाजी इतनी आसान नहीं थी, फिर भी दोनों बल्लेबाजों ने नाबाद 93 रनों की पार्टनरशिप की और भारत को जीत दिला दी.

#TeamIndia finish things off in style! 👌 👌



A SIX from vice-captain @klrahul to bring up his FIFTY as India take a 1-0 lead in the 3-match #INDvSA T20I series. 👏 👏 @mastercardindia | @StarSportsIndia pic.twitter.com/6Fh0APf52F