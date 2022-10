Sanju Samson Ind Vs Sa 1st ODI: संजू सैमसन ने आखिर तक लड़ी थी लड़ाई, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में ऐसे जीत से चूका भारत

टीम इंडिया को लखनऊ में खेले गए पहले वनडे मैच में हार का सामना करना पड़ा है. साउथ अफ्रीका ने भारत को 250 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन टीम इंडिया 240 रन ही बना पाई और 9 रनों से इस मैच को गंवा दिया. 40-40 ओवर के इस मैच में भारत की तरफ से संजू सैमसन ने 86 रनों की दमदार पारी खेली और आखिर तक लड़ाई लड़ी. लेकिन वह टीम इंडिया को जीत नहीं दिला पाए, तीन मैच की सीरीज में अब भारत 0-1 से पिछड़ गया है. भारत का अगला मैच अब 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा.

स्कोरबोर्ड:

साउथ अफ्रीका: 249/4 (40)

भारत: 240/8 (40)

टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी 5 ओवर्स में 74 रनों की जरूरत थी, तब क्रीज पर संजू सैमसन और शार्दुल ठाकुर थे. दोनों ने ताबड़तोड़ शॉट लगाए तो लगा कि टीम इंडिया कुछ कमाल कर सकती है. लेकिन शार्दुल ठाकुर जब आउट हुए तब टीम इंडिया की उम्मीदें टूट गईं.

संजू सैमसन एक तरफ क्रीज पर खड़े रहे और सामने देखते ही देखते सभी बल्लेबाज आते-जाते रहे. आखिरी ओवर में भारत को 30 रनों की जरूरत थी, संजू सैमसन ने 20 रन बना दिए. संजू सैमसन ने अपनी 86 रनों की पारी में 9 चौके और 3 छक्के जड़े.

Things went right down to the wire but it's South Africa who win the first #INDvSA ODI.#TeamIndia will look to bounce back in the second ODI. 👍



Scorecard ▶️ https://t.co/d65WZUUDh2 pic.twitter.com/RUcF80h2Xv