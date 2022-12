India vs Bangladesh: 'एग्जाम दिए बिना इंजीनियर...', जीत के बाद भी टीम इंडिया पर भड़के फैन्स

टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में तीन विकेट से जीत हासिल हुई. भारतीय टीम एक समय मुकाबले में हार की कगार पर खड़ी थी क्योंकि उसने लक्ष्य का पीछा करते हुए काफी कम रनों पर सात विकेट खो दिए थे. ऐसे में रविचंद्रन अश्विन और श्रेयस अय्यर ने नाबाद 71 रनों की पार्टनरशिप करके टीम इंडिया को जीत दिला दी.

फैन्स टीम की जीत से खुश नहीं...

दूसरे मुकाबले में जीत के साथ ही भारत ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया. हालांकि टीम इंडिया की सीरीज जीत के बाद भी फैन्स टीम इंडिया के खिलाड़ियों के प्रदर्शन से खुश नहीं हैं. फैन्स ने ट्विटर के जरिए बीसीसीआई, हेड कोच राहुल द्रविड़ और इस सीरीज में टीम के कप्तान रहे केएल राहुल पर सवाल खड़े किए हैं.

एक फैन ने कहा कि कुछ खिलाड़ियों को बांउसी/स्पिन पिचों पर खेलने में दिक्कत आती है. लेकिन हमारे पास लीजेंड केएल राहुल हैं जिन्हें हर पिच पर खेलने में दिक्कत आती है. एक फैन ने कहा कि केएल राहुल बिना ऑफलाइन परीक्षा दिए ही इंजीनियरिंग पास कर गए हैं.

Some players face problems on pace pitch and some on bounce pitch some on spin pitch but we have Legend KL Rahul who just face problems on every pitch He is just a Legend ☕️#INDvsBAN pic.twitter.com/E7Yo2NPMvg — Anshuman Pandey (@26_anshuman) December 25, 2022

केएल राहुल की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने चौथे दिन की शुरुआत चार विकेट पर 45 रन के स्कोर से की थी और उसने लगभग आधे घंटे के अंदर ही 3 विकेट खो दिए थे. नतीजा ये हुआ कि भारतीय टीम का स्कोर सात विकेट पर 74 रन हो गया और बांग्लादेश को जीत की महक भी आने लगी थी. लेकिन फिर अश्विन और अय्यर ने खेल बदलने वाली साझेदारी की. इस नतीजे ने बता दिया है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारत को अपने खेल में काफी सुधार करना होगा.

KL Rahul shd b thrown out. There are much talented players waiting outside! Cant tolerate this much favouritism n hypocrisy in Indian cricket! — Satyamev Jayte🇮🇳 (@MrX97407839) December 25, 2022

Ye pcb walo ne 2 din me sab kuch change krdiya aur next test bhi new selection committee kar rhi hai jabki BCCI 2 mahine se change hogyi h still sri lanka me chetan sharma ki playing 11 kheli naybe bgt me bhi why we are so slow ? @BCCI #BANvIND https://t.co/6jN9dwLjlh — 🇮🇳Munis Qureshi🇮🇳 (@Munisazizi) December 25, 2022

Rahul Dravid is the worst coach ever in cricket history. Problem with @bcci is that they are only concerned about the money that's why there is no performance pressure either on players or on the coach & supporting staff. Huge fan of Rahul Dravid but he is worst coach. — Rahul Saxena (@RahulSa77066055) December 25, 2022

Two Rahuls are complete failures. Rahul Dravid has no leadership or coaching ability, he was not able even qualify to semi final in World Cup as a captain. @klrahul is the biggest failure of life. He can suck ducks and get selected but with no cricketing talent. December 25, 2022

बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कप्तान केएल राहुल और विराट कोहली का प्रदर्शन काफी खराब रहा. केएल राहुल दो टेस्ट मैचों की चार पारियों में महज 57 रन ही जोड़ पाए. साथ ही उनकी कप्तानी भी सवालों के दायरे में रही. उधर विराट कोहली की बात करें तो वह दो टेस्ट मैचों की चार पारियों में सिर्फ 45 रन बना सके. कोहली को टेस्ट में शतक बनाए तीन साल से ज्यादा हो चुका है.