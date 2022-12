IND vs BAN Series: बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी ODI से तीन खिलाड़ी हुए बाहर, इस धुरंधर की टीम इंडिया में एंट्री

बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम में बड़ा बदलाव हुआ है. रोहित शर्मा अंगूठे की चोट के चलते इस मुकाबले से बाहर हो गए हैं. इसके साथ ही कुलदीप सेन और दीपक चाहर भी इस आखिरी वनडे का हिस्सा नहीं होंगे. रोहित की अनुपस्थिति में केएल राहुल तीसरे वनडे में टीम की कप्तानी करेंगे. बीसीसीआई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस बात की जानकारी दी है.

टेस्ट सीरीज में भी रोहित का खेलना संदिग्ध

बयान में कहा गया है, 'भारत के कप्तान रोहित शर्मा को दूसरे वनडे में क्षेत्ररक्षण के दौरान पारी के दूसरे ओवर में अंगूठे में चोट लग गई. बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने उनका आकलन किया और ढाका के एक स्थानीय अस्पताल में उनका स्कैन किया गया. वह विशेषज्ञ से परामर्श के लिए मुंबई रवाना हो गए हैं और अंतिम वनडे में नहीं खेल पाएंगे. आगामी टेस्ट सीरीज के लिए उनकी उपलब्धता पर फैसला बाद में लिया जाएगा.'

कुलदीप यादव टीम में शामिल



बयान में आगे बताया गया है, 'तेज गेंदबाज कुलदीप सेन ने पहले वनडे के बाद पीठ में जकड़न की शिकायत की थी. बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने उनका आकलन किया और उन्हें दूसरे वनडे से आराम की सलाह दी गई. कुलदीप को स्ट्रेस इंजरी का पता चला है और उन्हें सीरीज से बाहर कर दिया गया है.'

🚨 NEWS 🚨: Kuldeep Yadav added to #TeamIndia squad for the final ODI against Bangladesh. #BANvIND



Other Updates & More Details 🔽https://t.co/8gl4hcWqt7