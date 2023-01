Ind vs SL 2nd ODI: कुलदीप-सिराज के बाद केएल राहुल का कमाल, टीम इंडिया ने श्रीलंका को दूसरे वनडे में ऐसे दी मात

टीम इंडिया ने श्रीलंका को कोलकाता में खेले गए वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में चार विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ही उसने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली. भारतीय टीम की जीत के हीरो केएल राहुल रहे जिन्होंने नाबाद 64 रनों की पारी खेली. केएल राहुल ने अपनी इस पारी में 103 गेंदों का सामना किया और छह चौके लगाए. सीरीज का तीसरा एवं आखिरी मुकाबला 15 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा.

भारत की रही थी खराब शुरुआत

216 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और उसने 86 रनों पर ही अपने चार विकेट खो दिए थे. पहले विकेट के रूप में कप्तान रोहित शर्मा आउट हुए, जिन्हें 17 रनों के निजी स्कोर पर चामिका करुणारत्ने ने चलता किया. इसके बाद टच में नजर आ रहे शुभमन गिल को 21 रनों के निजी स्कोर पर लाहिरू कुमारा ने आउट कर दिया. विराट कोहली भी चार रन बनाकर लाहिरू कुमारा की गेंद पर अपना विकेट खो बैठे. श्रेयस अय्यर की बात करें तो वह 28 रन बनाकर कासुन राजिता की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हुए.

फिर हार्दिक-केएल ने कर दिया कमाल

चार विकेट गिरने के बाद केएल राहुल और हार्दिक पंड्या ने 75 रनों की साझेदारी करके भारतीय पारी को संभाल लिया. हार्दिक पंड्या 36 रन बनाकर चामिका करुणारत्ने की गेंद पर आउट हुए. जब हार्दिक आउट हुए तो भारत मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था. इसके बाद अक्षर पटेल ने भी कुछ लंबे हिट्स लगाकर भारत को जिताने में अहम रोल निभाया. अक्षर पटेल ने आउट होने से पहले 21 रन बनाए. फिर कुलदीप और केएल ने भारत को जीत दिला दी.

A victory by 4️⃣ wickets for #TeamIndia in the second #INDvSL ODI here in Kolkata and the series is sealed 2️⃣-0️⃣ 👏👏



