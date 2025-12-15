नेट्स से ग्राउंड तक आते-आते कहां 'गुम' हो रहे सूर्या के रन? कैसे कमजोर कड़ी साबित हो रहे

'लय में हूं ,लेकिन रन नहीं बना पा रहा...'. कप्तान सूर्यकुमार यादव का यह बयान सुर्खियों में है. धर्मशाला टी20 जीत के बावजूद उनके इस बयान ने क्रिकेट जगत में नई बहस छेड़ दी है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत ने जब 118 रनों के मामूली लक्ष्य को 15.5 ओवरों में हासिल किया, तब नतीजा एकतरफा था... लेकिन कहानी उतनी सीधी नहीं थी. जीत के शोर के बीच भारतीय कप्तान का यह बयान एक ऐसे सवाल को सामने ले आया, जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है- क्या टी20 क्रिकेट में लय, रन के बिना भी मानी जा सकती है?

भारत की जीत दरअसल गेंदबाजों की बदौलत बनी. दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी शुरुआत से ही दबाव में दिखी और पूरी टीम 117 रनों पर सिमट गई. ऐसे छोटे लक्ष्य आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए फॉर्म लौटाने का सुनहरा मौका होते हैं. लेकिन इस मैच में खुद सूर्यकुमार यादव की पारी वह भरोसा नहीं दे सकी, जिसकी तलाश टीम मैनेजमेंट और फैन्स दोनों कर रहे हैं. सूर्यकुमार 11 गेंदों में 12 रन ही बना पाए और कम रन बनाने का सिलसिला लगातार आगे बढ़ाते जा रहे...

... लेकिन टी20 क्रिकेट की सच्चाई बेहद कठोर

सूर्यकुमार यादव का बयान इस पूरे परिदृश्य की धुरी बन गया. कप्तान ने मैच के बाद साफ कहा कि वह रन नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन लय में हैं. उन्होंने नेट्स में अपनी बल्लेबाजी का हवाला देते हुए यह भी जोड़ा कि जब जरूरत होगी, तब रन आएंगे. यह आत्मविश्वास एक कप्तान के लिए जरूरी है, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में घबराहट फैलने से पहले उसे संभालना नेतृत्व का ही काम होता है. लेकिन अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट की सच्चाई इससे कहीं ज्यादा कठोर है.

अगर सूर्या की हालिया टी20 पारियों पर नजर डालें, तो तस्वीर साफ हो जाती है. उनकी पिछली कुछ पारियां रही हैं- 12, 5, 12, 32, 20, 31*, 35, 47. ये स्कोर यह दिखाते हैं कि वह पूरी तरह फ्लॉप नहीं हैं, लेकिन वह विस्फोटक प्रभाव भी नहीं दिखा पा रहे, जिसके लिए उन्हें जाना जाता है. कई बार वह 25–30 रन तक पहुंचने के बाद आउट हुए, तो कई मौकों पर अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने से चूक गए. यही वह बिंदु है, जहां ‘लय’ और ‘आउटपुट’ के बीच की दूरी साफ दिखती है.

टी20 फॉर्मेट में लय का पैमाना बेहद निर्मम होता है. यहां टाइमिंग, फुटवर्क और शॉट चयन तभी मायने रखते हैं, जब वे रन में बदलें. सूर्या जैसे बल्लेबाज के लिए लय का मतलब सिर्फ बल्ले का सही लगना नहीं, बल्कि उन अपरंपरागत शॉट्स का सफल होना भी है, जिनकी वजह से उन्होंने खुद को इस फॉर्मेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज साबित किया है. जब वही शॉट्स बार-बार फील्डर के हाथों में जा रहे हों, तो यह संकेत है कि या तो माइक्रो-टाइमिंग चूक रही है या मैच की परिस्थिति को पढ़ने में हल्का सा फर्क आ रहा है.

...जब कप्तान खुद रन नहीं बना पा रहा हो?

कप्तान के तौर पर सूर्यकुमार यादव की भूमिका और भी अहम हो जाती है. टी20 टीम में कप्तान सिर्फ रणनीति नहीं बनाता, बल्कि पारी की रफ्तार तय करने वाला केंद्र होता है. पावरप्ले में आक्रामकता दिखानी हो या मिडिल ओवर्स में मैच को हाथ से फिसलने से बचाना हो- इन दोनों हालात में कप्तान का योगदान स्कोरबोर्ड पर दिखना जरूरी है. जब कप्तान खुद रन नहीं बना पा रहा हो, तो जीत के बावजूद बल्लेबाजी क्रम पर सवाल उठना स्वाभाविक है.

सूर्या का अनुभव जरूर उनके पक्ष में जाता है. उन्होंने पहले भी खराब दौर देखे हैं और उनसे मजबूती से वापसी की है. टी20 क्रिकेट में उनका ट्रैक रिकॉर्ड यह भरोसा दिलाता है कि एक-दो पारियां ही तस्वीर बदल सकती हैं. लेकिन यहां समस्या अनुभव की नहीं, बल्कि समय की मांग की है. टी20 क्रिकेट इंतजार नहीं करता- हर मैच अगली परीक्षा होता है.

इस पूरी बहस का सबसे अहम पहलू यह है कि भारत फिलहाल जीत रहा है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट (आने वाला टी20 वर्ल्ड कप) में ऐसी राहत हमेशा नहीं मिलेगी. जब लक्ष्य बड़ा होगा और गेंदबाज दबाव बनाए रखेंगे, तब शीर्ष क्रम और कप्तान की फॉर्म ही मैच का रुख तय करेगी. ऐसे में ‘लय में हूं’ का दावा तभी मजबूत होगा, जब वह रन में तब्दील हो.

सूर्यकुमार यादव का बयान एक आत्मविश्वासी कप्तान की सोच को दर्शाता है, लेकिन साथ ही यह भी बताता है कि वह लय और नतीजे के बीच फंसे हुए हैं. जीत के बावजूद यह दूरी बनी हुई है. टी20 क्रिकेट में आखिरकार फैसला एक ही चीज पर होता है- लय नहीं, रन कितने बने. जब तक सूर्या की यह लय स्कोरबोर्ड पर नहीं दिखेगी, तब तक उनके बयान पर बहस जारी रहेगी.



