India playing 11 vs Zimbabwe: ये दो प्लेयर आज करेंगे डेब्यू! ये हो सकती है इंडिया-जिम्बाब्वे की प्लेइंग-11

India playing 11 vs Zimbabwe: भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को उसी के घर में तीन वनडे मैचों की सीरीज में शिकस्त दी है. टीम इंडिया ने सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया है. अब भारत-जिम्बाब्वे के बीच सीरीज का तीसरा यानी आखिरी मुकाबला आज (22 अगस्त) हरारे स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 12:45 बजे से खेला जाएगा.

बता दें कि भारतीय टीम ने सीरीज का पहला मैच 10 विकेट से जीता था. जबकि दूसरे मुकाबले में 5 विकेट से हराया था. इस तरह टीम इंडिया ने सीरीज पर 2-0 की अजेय बढ़त बना रखी है. यदि आज भारतीय टीम तीसरा वनडे मैच भी जीतती है, तो वह सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करेगी.

इस तरह से हो सकते हैं कई सारे बड़े बदलाव

सीरीज जीतने के चलते इस तीसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय कप्तान केएल राहुल अपनी प्लेइंग-11 में काफी कुछ बदलाव कर सकते हैं. वह बेंच स्ट्रेंथ को आजमा सकते हैं. साथ ही राहुल त्रिपाठी और शाहबाज अहमद को मौका दे सकते हैं. यदि ऐसा होता है, तो राहुल और शाहबाज का यह इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू मैच होगा.

राहुल त्रिपाठी को मौका देने के लिए ईशान किशन को बाहर बैठाया जा सकता है. जबकि अक्षर पटेल की जगह शाहबाज को लाया जा सकता है. इसके साथ ही ओपनिंग में शिखर धवन और तेज गेंदबाजी में दीपक चाहर को आराम दिया जा सकता है. उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ और शार्दुल ठाकुर को मौका मिल सकता है.

That's that from the 2nd ODI.#TeamIndia win by 5 wickets and take an unassailable 2-0 lead in the series.



Scorecard - https://t.co/RDdvga1BXI #ZIMvIND pic.twitter.com/AeG4OsDPQO