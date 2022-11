India vs New Zealand Playing-11: कल निर्णायक मैच में खेलेंगे संजू सैमसन? क्या होगी भारत-न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11

India vs New Zealand Playing-11: भारतीय टीम इन दिनों न्यूजीलैंड दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है. दोनों टीमों के बीच सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच कल (30 नवंबर) को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. मैच भारतीय समयानुसार सुबह 7 बजे से शुरू होगा. मगर मैच पर बारिश का साया मंडरा रहा है.

बता दें कि पहले मैच में टीम इंडिया को 7 विकेट से हार मिली थी. जबकि दूसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. ऐसे में टीम इंडिया को सीरीज बराबर करने के लिए तीसरा मैच हर हाल में जीतना होगा. यदि तीसरा मैच भी बारिश से धुलता है, तो न्यूजीलैंड टीम सीरीज पर 1-0 से कब्जा जमा लेगी.

भारतीय टीम में हो सकते हैं दो बड़े बदलाव

तीसरे और निर्णायक मैच में कप्तान शिखर धवन अपनी मजबूत प्लेइंग उतारने के लिए दो बड़े बदलाव कर सकते हैं. दूसरे मैच में ऑलराउंडर दीपक हुड्डा को मौका मिला था, लेकिन बारिश के कारण मैच ही नहीं हो पाया था. उनकी बारी नहीं आई. ऐसे में देखना होगा कि धवन तीसरे मैच के लिए हुड्डा पर भरोसा जताते हैं, या फिर संजू सैमसन की वापसी कराते हैं.

इसके अलावा दूसरा बदलाव गेंदबाजी में हो सकता है. लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल की जगह कुलदीप यादव को मौका दिया जा सकता है. इसके अलावा प्लेइंग-11 में ज्यादा बदलाव होने की उम्मीद नहीं दिख रही है.

भारतीय टीम का न्यूजीलैंड में खराब रिकॉर्ड

टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड की जमीन पर अब तक कुल 9 वनडे सीरीज खेली हैं, जिनमें से सिर्फ दो में ही उसे जीत मिली है. जबकि 5 में हार झेलनी पड़ी. यदि मैचों की बात भी करें, तो भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ उसी के घर में अब तक कुल 42 मैच खेले, जिसमें से सिर्फ 14 में ही जीत दर्ज की है. जबकि 25 में उसे हार मिली है.

