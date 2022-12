India Playing 11 vs Bangladesh: रजत पाटीदार या ईशान किशन, किसे मिलेगा मौका? ये हो सकती है इंडिया-बांग्लादेश की प्लेइंग-11

India Playing 11 vs Bangladesh: बांग्लादेश ने अपने घर में भारतीय टीम के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है. अब सीरीज का आखिरी यानी तीसरा वनडे मैच आज (10 दिसंबर) को चटगांव में खेला जाएगा. मैच भारतीय समयानुसार सुबह 11.30 बजे से शुरू होगा.

कप्तान रोहित शर्मा चोटिल होकर तीसरे मैच से बाहर हो गए हैं. दूसरे मुकाबले में कैच लेने के दौरान रोहित के बाएं हाथ के अंगूठे में चोट लगी थी. वह मुंबई वापस लौट गए हैं. रोहित की जगह अब तीसरे वनडे मैच में केएल राहुल कप्तानी करते नजर आएंगे.

राहुल के सामने मजबूत प्लेइंग-11 चुनने की चुनौती

राहुल अपनी कप्तानी में यह मैच जीतकर टीम की साख बचाने के इरादे से मैदान में उतरेंगे. मगर उनके सामने चोट से जूझ रही स्क्वॉड में से बेस्ट प्लेइंग-11 बनाना एक मुश्किल चुनौती रहेगी. रोहित की गैरमौजूदगी में प्लेइंग-11 में ओपनर ईशान किशन या आईपीएल स्टार रजत पाटीदार को मौका मिला सकता है. यदि रजत खेलते हैं, तो यह उनका डेब्यू मैच होगा. वैसे डेब्यू के लिए राहुल त्रिपाठी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं.

Learning from one of the best! 👌 👌@Sundarwashi5 gets some batting tips from Head Coach Rahul Dravid 👍 👍#TeamIndia | #BANvIND pic.twitter.com/YgvZRNKyfr