India vs Bangladesh 2nd Test: केएल राहुल के खेलने पर सस्पेंस, ये हो सकती है भारत-बांग्लादेश की प्लेइंग-11

India vs Bangladesh 2nd Test: भारतीय टीम को बांग्लादेश दौरे पर सीरीज का दूसरा यानी आखिरी टेस्ट मैच खेलना है. यह मुकाबला गुरुवार (22 दिसंबर) को मीरपुर में भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से खेला जाएगा. भारतीय टीम ने सीरीज का पहला मैच 188 रनों से जीता था. इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना रखी है.

चोटिल राहुल के खेलने की उम्मीद बेहद कम

चोटिल रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में केएल राहुल इस सीरीज में कप्तानी कर रहे हैं. मगर एक बुरी खबर ये भी है कि राहुल भी नेट प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो गए हैं. उनके हाथ में चोट लगी है. हालांकि बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने कहा है कि चोट गंभीर नहीं है. राहुल के मैच में खेलने की उम्मीद है.

राहुल खेलते हैं, तो ठीक है. वरना उनकी जगह अभिमन्यु ईश्वरन को मौका दिया जा सकता है. यदि 27 साल के अभिमन्यु को मौका मिलता है, तो यह उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू मैच होगा. राहुल की गैरमौजूदगी में चेतेश्वर पुजारा कप्तानी करते दिखेंगे. इसके अलावा भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है.

