अक्षर पटेल को नंबर-3 पर भेजने पर कप्तान सूर्या ने दी सफाई, मुल्लांपुर टी20 में हार के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार?

भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 51 रनों से गंवा दिया. 11 दिसंबर (गुरुवार) को मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए इस मैच में भारतीय टीम 214 रनों के टारगेट को चेज नहीं कर पाई. भारतीय टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और वो 162 रनों के स्कोर ऑलआउट हुई. इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका ने टी20 सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है.
दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम मैनेजमेंट ने ऑलराउंडर अक्षर पटेल को तीसरे नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा, जो काफी अटपटा निर्णय रहा. हेड कोच गौतम गंभीर के इस फैसले पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं. मैच के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अक्षर को ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने पर सफाई दी. सूर्या ने कहा कि अक्षर ने वनडे और टेस्ट क्रिकेट में अच्छी बल्लेबााजी करते आए हैं, जिसके चलते उन्हें ऊपर भेजने का फैसला लिया गया. सूर्या ने हार की जिम्मेदारी ली और आाने वाले मैचों में बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करने का संकल्प लिया.
सूर्यकुमार यादव ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा, 'मैं समझता हूं है कि हमें पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए थी. हमने पहले गेंदबाजी की और हम कुछ खास नहीं कर पाए. पहले गेंदबाजी करने के कारण हम अच्छी वापसी कर सकते थे, लेकिन बाद में समझ आया कि इस विकेट पर लेंथ कितनी महत्वपूर्ण होती है.'
सूर्यकुमार यादव ने बताया, 'खैर जो भी हो, यह सीखने का प्रोसेस है. हमें सीखते रहना और आगे बढ़ते रहना है. यहां थोड़ी ओस भी थी. अगर बात नहीं बन पा रही थी, तो हमारे पास दूसरा प्लान होना चाहिए था, लेकिन हमने उस पर अमल नहीं किया. जैसा कि मैंने कहा, यह सीखने की प्रक्रिया है. हमने दूसरी पारी में उनकी गेंदबाजी से सीखा. हमने उससे सबक लिया और फिर अगले मैच में उसपर अमल करने की कोशिश करेंगे.'
हर दिन अभिषेक पर निर्भर नहीं रह सकते: अभिषेक
सूर्यकुमार यादव ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि मैं और शुभमन गिल अच्छा स्टार्ट दे सकते थे क्योंकि हर समय हम अभिषेक शर्मा पर निर्भर नहीं रह सकते. वह अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उनका कोई दिन खराब हो. मुझे, शुभमन और अन्य बल्लेबाजों को इसे आगे बढ़ाना चाहिए था. यह एक समझदारी भरा निर्णय होता. शुभमन पहली ही गेंद पर आउट हो गए. मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और गेम को डीप ले जाना चाहिए था.'
सूर्यकुमार यादव कहते हैं, 'जैसा कि मैंने कहा, हम सीखते हैं,कोशिश करते हैं और अगले मैच में बेहतर करने का प्रयास करेंगे. हमें पिछले मैच में विचार आया कि अक्षर पटेल ने लंबे फॉर्मेट में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है. हम चाहते थे कि वह आज भी उसी तरह से बल्लेबाजी करें. दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन उसने अच्छी बल्लेबाजी की. अगले मैच में क्या होता है, देखते हैं.'