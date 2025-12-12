IND vs SA: मुल्लांपुर टी20 में हुई रिकॉर्ड्स की बरसात, अभिषेक शर्मा भी रच गए खास कीर्तिमान

मुल्लांपुर (न्यू चंडीगढ़) के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 11 दिसंबर (गुरुवार) को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय टीम को 51 रनों से हार झेलनी पड़ी. मुकाबले में भारतीय टीम के सामने साउथ अफ्रीका ने 214 रनों का टारगेट रखा था. टारगेट का पीछा करत हुए भारतीय टीम 19.1 ओवरों में 162 रनों पर सिमट गई.

और पढ़ें

टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम की अपने घर पर रनों के लिहाज से ये सबसे बड़ी हार रही. इससे पहले साल 2022 में इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत को साउथ अफ्रीका ने 49 रनों से हराया था. वैसे टी20 इंटरनेशनल में भारत को रनों के हिसाब से सबसे बड़ी हार न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 2019 में वेलिंगटन में मिली थी.

टी20I में भारत की सबसे बड़ी हार (रनों से)

80 बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2019

51 बनाम साउथ अफ्रीका, मुल्लांपुर, 2025*

49 बनाम ऑस्ट्रेलिया, ब्रिजटाउन, 2010

49 बनाम सााउथ अफ्रीका, इंदौर, 2022

47 बनाम न्यूजीलैंड, नागपुर, 2016

टी20I में भारत के खिलाफ सबसे अधिक जीत

13- दक्षिण अफ्रीका (33 मैच)

12- ऑस्ट्रेलिया (37 मैच)

12- इंग्लैंड (29 मैच)

10- न्यूजीलैंड (25 मैच)

1- वेस्ट इंडीज (30 मैच)

साउथ अफ्रीका अब भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बन गई है. साउथ अफ्रीका की टी20 इंटरनेशनल में भारत पर ये 13वीं जीत रही. देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह दोनों के प्लेइंग इलेवन में होने के बावजूद भारत को पहली बार टी20I में हार का सामना करना पड़ा है. अर्शदीप और बुमराह ने एक साथ 14 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं.

Advertisement

पहली बार ऐसा हुआ है, जब साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों ने टी20 इंटरनेशनल मैच में पारी में सभी दस विकेट लिए. साथ ही भारत के खिलाफ ये पहला अवसर था. क्विंटन डिकॉक ने इस मैच में 90 रन बनाए और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. डिकॉक ने टी20 इंटरनेशनल में सातवीं बार ये अवॉर्ड जीता. देखा जाए तो भारतीय टीम ने टी20 इंटरनेशनल में 7 मौके पर 210 या उससे ज्यादा के टारगेट का पीछा किया है, लेकिन कभी जीत नहीं मिली.

साउथ अफ्रीका के लिए सर्वाधिक 'प्लेयर ऑफ द मैच' (T20I)

9 - डेविड मिलर

9 - तबरेज शम्सी

7 - एबी डिविलियर्स

7 - क्विंटन डिकॉक

टी20I मैच में तेज गेंदबाजों के खिलाफ सर्वाधिक विकेट (भारत)

10 बनाम साउथ अफ्रीका, मुल्लांपुर, 2025*

9 बनाम वेस्ट इंडीज, बासेटेरे, 2022

9 बनाम पाकिस्तान, न्यूयॉर्क, 2024 विश्व कप

इस मुकाबले में भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए. अभिषेक ने दो छक्के की मदद से 8 गेंदों पर 17 रन बनाए. हालांकि इस छोटी सी पारी के दौरान अभिषेक शर्मा ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया. अभिषेक ऐसे दूसरे बल्लेबाज (फुल मेम्बर्स टीम) बन गए हैं, जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में टी20 इंटरनेशनल में 50 या उससे ज्यादा छक्के गाए. अभिषेक से पहले सूर्यकुमार यादव ही ऐसा कर पाए थे.

Advertisement

एक कैलेंडर ईयर में 50 या उससे ज्यादा छक्के (फुल मेम्बर्स टीम):

68 - सूर्यकुमार यादव (2022)

50- अभिषेक शर्मा (2025)*



टी20I में भारत के खिलाफ चार विकेट (साउथ अफ्रीकी गेंदबाज)

4/24- ओटनेल बार्टमैन, मुल्लांपुर, 2025

4/29- लुंगी एनगिडी, पर्थ, 2022 विश्व कप

---- समाप्त ----