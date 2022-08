IND vs WI T20 Series: हार्दिक पंड्या ने ट्रॉफी लेकर तोड़ दी महेंद्र सिंह धोनी की परंपरा, रोहित शर्मा ने मैदान में चलाई गाड़ी, VIDEO

IND vs WI T20 Series: भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को उसी के घर में वनडे के बाद टी20 सीरीज में भी करारी शिकस्त दी है. सीरीज का पांचवां मैच अमेरिका के फ्लोरिडा में खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 88 रनों के अंतर से करारी शिकस्त दी. इस तरह भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज को 4-1 से जीत लिया.

इस मैच में रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में हार्दिक पंड्या ने टीम की कमान संभाली थी. बतौर कप्तान जीत के बाद जब वह ट्रॉफी लेने आए, तो उन्होंने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का ही एक अनोखा रिकॉर्ड तोड़ दिया.

इस तरह पंड्या ने तोड़ा धोनी का रिकॉर्ड

दरअसल, हार्दिक ट्रॉफी लेने के बाद फोटो सेशन के लिए आ रहे थे. टीम उनका इंतजार कर रही थी, तभी हार्दिक ने स्टाफ में से एक व्यक्ति को बुलाया और उन्हें ट्रॉफी सौंपकर टीम के साथ बीच में खड़े होकर फोटो खिंचवाने के लिए कहा. इस तरह हार्दिक ने उस रिकॉर्ड या कहें कि प्रथा को तोड़ दिया, जो धोनी ने शुरू की थी.

धोनी जीत के बाद किसी युवा या डेब्यू करने वाले प्लेयर को ट्रॉफी सौंपते थे. यह प्रथा विराट कोहली से रोहित शर्मा तक सभी ने आगे बढ़ाई, मगर इस बार पंड्या ने कुछ अलग करके यह प्रथा तोड़ दी. हालांकि जिस स्टाफ मेंबर को यह ट्रॉफी पंड्या ने सौंपी था, उस व्यक्ति के नाम का खुलासा नहीं हो सका है.

