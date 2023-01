India vs Sri Lanka Match: 'नो-बॉल फेंकना क्राइम है', कप्तान हार्दिक पंड्या को आया अर्शदीप सिंह पर गुस्सा

India vs Sri Lanka Match: भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 16 रनों से गंवा दिया है. यदि कहें कि इस मैच के बड़े विलेन तेज गेंदबाज अर्शदीप रहे हैं, तो यह गलत नहीं होगा. अर्शदीप ने 2 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 5 नो-बॉल डालीं. इसके साथ ही सबसे ज्यादा 18.50 के इकोनॉमी रेट से 37 रन भी लुटाए.

इसी बात पर कप्तान हार्दिक पंड्या को भी जमकर गुस्सा आया. रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में कप्तानी संभाल रहे हार्दिक ने मैच के बाद अर्शदीप की नो-बॉल पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि वह पहले भी नो-बॉल डालते आए हैं. किसी भी मैच में नो-बॉल डालना बड़ा क्राइम है.

इस लेवल पर सामान्य गलतियां नहीं करनी चाहिए

बता दें कि मैच में भारतीय टीम ने कुल 12 एक्स्ट्रा रन दिए थे, जिसमें अर्शदीप सिंह की 5 नो-बॉल भी शामिल रहीं. मैच में हार के बाद हार्दिक पंड्या ने कहा, 'अर्शदीप सिंह ने पहले भी कई बार नो-बॉल फेंकी हैं. यह किसी पर आरोप लगाने वाली बात नहीं है, मगर नो-बॉल फेंकना क्राइम है.'

हार्दिक पंड्या ने मैच को लेकर कहा, 'गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही के दौरान पावरप्ले ने हमें चोट पहुंचाया. हमने सामान्य गलतियां कीं जो हमें इस लेवल पर नहीं करनी चाहिए. हमें बुनियादी चीजें सीखनी चाहिए, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं. आपका दिन खराब हो सकता है लेकिन बेसिक बातों से दूर नहीं जाना चाहिए. इस परिस्थिति में यह बहुत कठिन है.'

The match went down to the wire but it is Sri Lanka who won the second T20I by 16 runs.



Scorecard ▶️ https://t.co/Fs33WcZ9ag #TeamIndia | #INDvSL pic.twitter.com/YoE4hvgZoA