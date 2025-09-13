'सरकार का फैसला आखिरी...', IND vs PAK मैच पर बोले सुनील गावस्कर

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का मुकाबला 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच पहले से ही विवादों में घिर चुका है, क्योंकि भारतीय फैंस के बीच इस बड़े मुकाबले के बहिष्कार की मांग उठ रही है. हालांकि, पूर्व भारतीय क्रिकेट दिग्गज और पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने साफ किया है कि भारतीय टीम केवल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और सरकार के निर्देशों का पालन कर रही है और यह तय करने में खिलाड़ियों की कोई भूमिका नहीं है कि मैच होगा या नहीं.

आजतक से खास बातचीत में गावस्कर ने बताया कि खिलाड़ी केवल आदेशों का पालन कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का फैसला उच्च अधिकारियों जैसे बीसीसीआई और भारत सरकार ने लिया है. यह मुकाबला उस समय हो रहा है जब कुछ महीने पहले ही भारत ने पहलगाम आतंकी हमले (जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी) के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए *ऑपरेशन सिंदूर* चलाया था.

सरकार जो भी फैसला लेगी...

गावस्कर ने कहा, 'आखिरकार फैसला सरकार का होता है. सरकार जो भी निर्णय लेती है, खिलाड़ियों और बीसीसीआई को उसका पालन करना होता है. हमें व्यक्तिगत तौर पर जो लगता है, उसका कोई महत्व नहीं है. आखिरकार, यह सरकार का निर्णय होता है और यही इस मामले में लागू किया जा रहा है.'

सोशल मीडिया पर बहिष्कार की अपील तेज़ है. #BoycottIndvsPak जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं और कई पूर्व क्रिकेटर, पत्रकार और सार्वजनिक हस्तियां फैंस से इस मुकाबले से दूरी बनाने की अपील कर रहे हैं.

टिकट बिक्री में भी दिखी सुस्ती

भारत-पाकिस्तान के मुकाबलों में हमेशा ऐतिहासिक दिलचस्पी रहती है, लेकिन दुबई में होने वाले इस ग्रुप स्टेज मैच के लिए टिकट बिक्री सुस्त रही है. टिकट बिक्री शुरू हुए दस दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन स्टेडियम की लगभग आधी सीटें खाली हैं. टिकट की शुरुआती कीमत 99 अमेरिकी डॉलर है और प्रीमियम पैकेज 4 लाख रुपये से ज्यादा तक जा रहे हैं. फैंस इस मैच को लेकर झिझकते हुए नज़र आ रहे हैं, जो हालिया घटनाओं और विरोध के आह्वान को दर्शाता है.

रविवार को होने वाले इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले से पहले दोनों टीमों का ध्यान पूरी तरह मैदान पर प्रदर्शन पर है. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने एशिया कप की शुरुआत शानदार अंदाज़ में की, जहां उन्होंने यूएई के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की. कपिल देव जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने टीम को याद दिलाया है कि उन्हें अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और मैदान पर “अपना काम” करना चाहिए.

दूसरी ओर, पाकिस्तान की टीम सलमान अली आगा की कप्तानी में बेहतरीन फॉर्म में है. उन्होंने ओमान के खिलाफ ज़बरदस्त जीत दर्ज की, जिसमें मोहम्मद हारिस की दमदार बल्लेबाज़ी और सफ़यान मुशेम, फहीम अशरफ और साइम अय्यूब की असरदार स्पिन गेंदबाज़ी शामिल रही. दोनों टीमें इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में मजबूत शुरुआत के साथ उतर रही हैं और रविवार का दिन इस बात का गवाह बनेगा कि विवादों से परे असली लड़ाई मैदान पर ही होगी.

