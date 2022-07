Reece Topley, IND vs ENG 2nd ODI: इंग्लैंड के इस बॉलर ने किया टीम इंडिया का बुरा हाल, पानी मांगते दिखे भारतीय बल्लेबाज

Reece Topley, IND vs ENG 2nd ODI: टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच सीरीज के दो वनडे मैच लंदन में खेले गए. दोनों ही मैचों में दो तेज गेंदबाजों ने ऐसा कहर ढाया कि सामने वाली टीम पूरी तरह चित हो गई. पहला मुकाबला ओवल में हुआ, जहां भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट लेकर इंग्लैंड को ढेर कर दिया था.

मगर दूसरा वनडे गुरुवार (14 जुलाई) को लॉर्ड्स में हुआ, जहां इंग्लैंड के तेज गेंदबाज रीस टॉप्ली ने भारतीय बल्लेबाजों का बुरा हश्र कर दिया. इस इंग्लिश बॉलर के सामने कप्तान रोहित शर्मा हों या शिखर धवन, सभी पानी मांगते दिखाई दिए.

रीस टॉप्ली ने 9.5 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 24 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए. इस दौरान टॉप्ली का इकोनॉमी रेट भी 2.40 का ही रहा. 247 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को टॉप्ली ने एक के बाद एक 6 झटके दिए. उन्होंने रोहित, धवन के अलावा सूर्यकुमार यादव, मोहम्मद शमी, युजवेंद्र चहल और प्रसिद्ध कृष्णा को शिकार बनाया.

टॉप्ली का कहर, नहीं संभल पाई टीम इंडिया

Reece Topley's stunning spell keeps England alive in the ODI series against India 👊 #ENGvIND | 📝 Scorecard: https://t.co/LUUs4go6H0 pic.twitter.com/wPZBs7mGTd