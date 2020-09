RCB के इस ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ने माना- IPL से हटना सही फैसला

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन ने कहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से हटना मुश्किल था, लेकिन निश्चित तौर पर यह सही फैसला है. क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण यात्रा प्रतिबंधों को देखते हुए वह अपने पहले बच्चे के जन्म के समय अपनी पत्नी से दूर नहीं रह सकते.

इस 29 साल के गेंदबाज को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पिछले साल दिसंबर में हुई नीलामी में चार करोड़ रुपये में खरीदा था. उन्होंने अपने पहले बच्चे के जन्म के समय पत्नी के साथ रहने को प्राथमिकता दी और आईपीएल से हट गए.

आरसीबी ने 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में होने वाले आईपीएल के लिए उनके स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर एडम जाम्पा को अपनी टीम में रखा है.

