न्यूजीलैंड दौरे के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान, शाई होप को किया बाहर

बाएं हाथ के बल्लेबाज डेरेन ब्रावो और शिमरॉन हेटमेयर तथा ऑलराउंडर कीमो पॉल को न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम में शामिल किया गया है, जबकि शाई होप को बाहर कर दिया गया है.

डेरेन ब्रावो ने अपना सर्वोच्च टेस्ट स्कोर 2013 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ही ड्यूनेडिन में बनाया था. अब तक 34 टेस्ट मैच खेलने वाले होप का हाल के टेस्ट मैचों में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था. उन्होंने दिसंबर 2017 के बाद से 19.48 के एवरेज से रन बनाए हैं और फरवरी 2019 के बाद तो उनका एवरेज 14.45 रहा. इससे उनका कुल एवरेज गिरकर 26.27 हो गया है.

छह रिजर्व खिलाड़ी भी पृथकवास के दौरान टेस्ट टीम की तैयारियों में मदद करने और किसी खिलाड़ी के चोटिल होने पर उसका स्थान लेने के लिए न्यूजीलैंड दौरे पर जाएंगे.

विकेटकीपर आंद्रे फ्लेचर को 2018 के बाद पहली बार न्यूजीलैंड में अगले महीने वाली तीन मैचों की सीरीज के लिए टी20 टीम में शामिल किया गया है. कैरेबियाई प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन करने वाले ऑलराउंडर काइल मेयर्स को पहली बार टीम में जगह मिली है.

ऑलराउंडर आंद्रे रसेल और शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों लेंडल सिमंस और इविन लुईस से कोविड-19 महामारी से जुड़ी यात्रा चिंताओं और पृथकवास के कारण दौरे पर नहीं जाने का फैसला किया है.

