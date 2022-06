India vs England 5th Test: कोरोना पॉजिटिव रोहित शर्मा की कैसी है तबीयत? तीन साल की बेटी समायरा ने बताया हाल

भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर हैं और यहां कोरोना संक्रमित हो गए हैं. टीम इंडिया को इंग्लिश टीम के खिलाफ एक जुलाई से टेस्ट मैच खेलना है. इसमें रोहित का खेलना बेहद मुश्किल लग रहा है. फिलहाल, रोहित शर्मा आइसोलेशन में हैं.

रोहित की तबीयत कैसी है? इस पर उनकी तीन साल की बेटी समायरा ने अपडेट दिया है. दरअसल, समायरा का एक वीडियो अपडेट हो रहा है. इसमें फैन्स ने समायरा से उनके पिता रोहित का हाल पूछते हैं, तो तुतलाती हुईं समायरा पिता रोहित का हेल्थ अपडेट बताती हैं.

समायरा ने दिया रोहित का हेल्थ अपडेट

दरअसल, होटल की लॉबी में समायरा अपनी मां रीतिका के साथ जा रही थीं. इसी दौरान एक फैन ने रोहित का हाल पूछा. इस पर समायरा कह रही हैं, 'पापा अपने रूम में सो रहे हैं. वह ऑलमोस्ट कोविड पॉजिटिव हैं. रूम में कोई एक ही व्यक्ति को रहने की परमिशन है.'

