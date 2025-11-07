बेटियों के वर्ल्ड चैम्पियन बनने का क्या है ब्रिटेन के राजा से कनेक्शन? कोच मजूमदार ने PM मोदी को सुनाया किस्सा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने आवास पर महिला विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम की मेजबानी की. इस दौरान पीएम मोदी ने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ से उनकी जर्नी को लेकर भी बातचीत की. इस मुलाकात की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

और पढ़ें

इस दौरान भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साथ मुख्य कोच अमोल मजूमदार भी मौजूद रहे. बातचीत के दौरान अमोल मजूमदार ने एक दिलचस्प वाकया साझा किया. उन्होंने बताया कि इस साल जून में इंग्लैंड दौरे के दौरान टीम को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स से मिलने का मौका मिला था.

Beautiful story narrated by Amol Muzumdar, head coach of World Cup Winning Women’s Team



In June they had a chance to meet English King Charles but support staff couldn’t due to restrictions on number of people.



At that point, the support staff said they don’t want a photo with… pic.twitter.com/5jhRjXsfbY — Sameer (@BesuraTaansane) November 6, 2025

अमोल ने सुनाया पीएम मोदी को किस्सा

अमोल ने बताया, 'हम जून में इंग्लैंड में थे और वहां किंग चार्ल्स से हमें मिलने का मौका मिला था. लेकिन प्रोटोकॉल के चलते केवल 20 लोग ही जा सकते थे. सपोर्ट स्टाफ को नहीं जाने दिया गया. तब मैंने उनसे कहा था. मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन यह नियम है.' उन्होंने कहा उस समय टीम ने एक तरह से इसे मैनिफेस्ट किया. मैंने कहा, ‘हमें यह फोटो नहीं चाहिए, हमें 4 या 5 नवंबर को पीएम मोदी के साथ फोटो चाहिए. और आज वह दिन आ गया.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'आप मेरी मां के हीरो हो', PM मोदी को महिला क्रिकेटर ने सुनाया मजेदार किस्सा, देखें VIDEO

प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान अमनजोत कौर से बात करते हुए उन्हें सूर्यकुमार यादव के शानदार कैच की याद दिलाई, जो उन्होंने 2024 टी20 विश्व कप फाइनल में लिया था. पीएम मोदी ने कहा, जानती हो, पिछली बार जब सूर्य यहां आए थे, तब भी उन्होंने ऐसा ही एक कैच पकड़ा था.

यह भी पढ़ें: ‘भगवान का ही प्लान था...’, हरमनप्रीत कौर ने कैच लेकर क्यों जेब में रख ली फाइनल की बॉल, PM मोदी को बताई पूरी कहानी

---- समाप्त ----