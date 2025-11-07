बेटियों के वर्ल्ड चैम्पियन बनने का क्या है ब्रिटेन के राजा से कनेक्शन? कोच मजूमदार ने PM मोदी को सुनाया किस्सा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने आवास पर महिला विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम की मेजबानी की. इस दौरान पीएम मोदी ने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ से उनकी जर्नी को लेकर भी बातचीत की. इस मुलाकात की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं.
इस दौरान भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साथ मुख्य कोच अमोल मजूमदार भी मौजूद रहे. बातचीत के दौरान अमोल मजूमदार ने एक दिलचस्प वाकया साझा किया. उन्होंने बताया कि इस साल जून में इंग्लैंड दौरे के दौरान टीम को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स से मिलने का मौका मिला था.
अमोल ने सुनाया पीएम मोदी को किस्सा
अमोल ने बताया, 'हम जून में इंग्लैंड में थे और वहां किंग चार्ल्स से हमें मिलने का मौका मिला था. लेकिन प्रोटोकॉल के चलते केवल 20 लोग ही जा सकते थे. सपोर्ट स्टाफ को नहीं जाने दिया गया. तब मैंने उनसे कहा था. मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन यह नियम है.' उन्होंने कहा उस समय टीम ने एक तरह से इसे मैनिफेस्ट किया. मैंने कहा, ‘हमें यह फोटो नहीं चाहिए, हमें 4 या 5 नवंबर को पीएम मोदी के साथ फोटो चाहिए. और आज वह दिन आ गया.'
प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान अमनजोत कौर से बात करते हुए उन्हें सूर्यकुमार यादव के शानदार कैच की याद दिलाई, जो उन्होंने 2024 टी20 विश्व कप फाइनल में लिया था. पीएम मोदी ने कहा, जानती हो, पिछली बार जब सूर्य यहां आए थे, तब भी उन्होंने ऐसा ही एक कैच पकड़ा था.
