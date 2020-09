न्यूजीलैंड ने अपने हेड कोच का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया, जानिए कब तक बने रहेंगे

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच गैरी स्टीड का अनुबंध तीन साल के लिए बढ़ा दिया है. वह अब 2023 में होने वाले 50 ओवरों के विश्व कप तक इस पद पर बने रहेंगे.

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बुधवार को स्टीड का अनुबंध बढ़ाने को मंजूरी दी. इस दौरान 2021 में भारत में और 2022 में ऑस्ट्रेलिया में टी20 विश्व कप भी खेले जाएंगे.

