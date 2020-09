IPL: लंबे समय बाद भुवनेश्वर करेंगे वापसी, अपनी गेंदबाजी पर ऐसा कहा

भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि एक गेंदबाज को जिस गेंद को करने में महारत हासिल होती है, उसे वह गेंद करनी चाहिए. भुवनेश्वर 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की तरफ से खेलेंगे. उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के साथ कई वर्षों के अनुभव ने एक गेंदबाज के तौर पर उन्हें बदल दिया.

आईपीएल की वेबसाइट के अनुसार उन्होंने कहा, ‘मैं पिछले कुछ वर्षों में एक गेंदबाज के तौर पर निश्चित रूप से बदला हूं. सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैंने खेलकर अनुभव हासिल किया और गेंदबाजी की विविधताओं (वेरिएशन) को सीखा.’

भुवनेश्वर ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि यह हमेशा अपनी गेंदबाजी में कुछ नया जोड़ने से संबंधित है. आप जिस तरह की गेंद करने में माहिर हो, यह उसे अच्छी तरह से करने से भी जुड़ा है.’

