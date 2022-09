India vs Pakistan in Asia Cup 2022: 'मुश्किल हालात में बूस्टर है ये पाकिस्तान की जीत', इमरान-बाबर ने बाढ़ पीड़ितों को याद किया

India vs Pakistan in Asia Cup 2022: पाकिस्तान की इस समय हालत खराब है. वहां बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है. सिंध और बलूचिस्तान समेत कुछ राज्यों के ज्यादातर हिस्से पानी में डूबे हुए हैं. यहां महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है. ऐसे में क्रिकेट के मैदान से पाकिस्तानी लोगों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है.

एशिया कप में पाकिस्तान ने टीम इंडिया को 5 विकेट से हराया है. इस जीत के बाद पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम और पूर्व कप्तान इमरान खान ने इस मौके पर देशवासियों को याद किया है. इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं.

बाबर ने बाढ़ पीड़ितों को यह जीत समर्पित की

बाबर ने इस जीत को बाढ़ पीड़ितों को समर्पित की है. पाकिस्तानी कप्तान ने ट्विटर पर टीम के कुछ फोटो शेयर किए हैं. साथ ही पोस्ट में लिखा, 'रोमांचक मैच में टीम चैम्पियन बनी है. मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद नवाज ने शानदार पारी खेली. यह जीत उन सभी लोगों को समर्पित है, जो पाकिस्तान में बाढ़ से जूझ रहे हैं.'

इसके अलावा इमरान खान ने भी एक ट्वीट किया. इसमें उन्होंने लिखा, 'पाकिस्तान टीम ने शानदार फाइट की और मैच जीता, इसके लिए बधाई. आपने दबाव में भी अपने आप को संभाले रखा. इस मुश्किल हालात में मोरल बूस्टर के लिए जीत जरूरी थी.'

... ईद वाली खुशी!

बाबर और इमरान के अलावा पाकिस्तान के लोग भी इस जीत से काफी खुश हैं. कुछ ने तो इसे ईद वाली खुशी तक बताया है. साथ ही कहा है कि एक तरफ जहां पाकिस्तान देश बाढ़ से जूझ रहा है. ऐसे में यह जीत बेहद जरूरी थी. देशवासियों को कुछ खुशी के लम्हें तो मिले. साथ ही पाकिस्तानी फैन्स ने मोहम्मद रिजवान और नवाज समेत पूरी टीम के एफर्ट की भी जमकर तारीफ की.

पाकिस्तान ने टीम इंडिया को 5 विकेट से हराया

बता दें कि मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने 7 विकेट पर 181 रन बनाए थे. विराट कोहली ने 44 बॉल पर 60 रनों की पारी खेली. कोहली की यह लगातार दूसरी फिफ्टी रही. उन्होंने अपनी पारी में एक छक्का और 4 चौके लगाए. पाकिस्तान के लिए शादाब खान ने सबसे ज्यादा दो विकेट लिए.

यह मैच आखिरी ओवर तक चला. इसमें 182 रनों के टारगेट के जवाब में पाकिस्तान टीम ने 5 विकेट गंवाकर 182 रन बनाते हुए मैच जीत लिया. रिजवान ने 51 बॉल पर 71 रनों की शानदार पारी खेली. इसके अलावा मोहम्मद नवाज ने 20 बॉल पर 42 रन जड़ दिए. दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 41 बॉल पर 73 रनों की साझेदारी की थी.