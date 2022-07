Axar Patel: देखें अक्षर पटेल की तबाही मचाने वाली पारी, जिसने तोड़ दिया धोनी का 17 साल पुराना रिकॉर्ड

टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज़ को दूसरे वनडे मैच में 2 विकेट से हराकर सीरीज पर 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. आखिरी ओवर तक चले इस मैच में फुल रोमांच देखने को मिला. टीम इंडिया के ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने ऐसा कमाल किया कि वेस्टइंडीज़ की टीम देखती रह गई और भारत ने हारा हुआ मैच अपने नाम किया.



सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल ने सिर्फ 35 बॉल में 64 रनों की पारी खेली. इसमें उनके नाम 3 चौके, 5 छक्के शामिल रहे. अक्षर पटेल ने 182 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और अपनी टीम को जीत दिलाकर ही लौटे. सिर्फ 33 बॉल में अक्षर पटेल ने दीपक हुड्डा के साथ मिलकर 51 रनों की पार्टनरशिप की जिसने टीम इंडिया को जीत पक्की कर दी.



अक्षर पटेल की इस धमाकेदार पारी का असर ऐसा था कि भारत को आखिरी 10 ओवर में जीत के लिए 100 रनों की जरूरत थी, जो टीम इंडिया ने हासिल कर लिया. आखिरी ओवर में टीम इंडिया को 8 रनों की जरूरत थी, यहां पहले दो सिंगल आए और फिर अक्षर पटेल ने छक्का लगाकर मैच जिता दिया.

Here's the match-winning knock from @akshar2026. His magical batting earned him the Player of the Match title.



