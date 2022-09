IND vs HKG Asia Cup: रवींद्र जडेजा ने रॉकेट थ्रो से किया रन आउट.. विराट कोहली ने दिया जबरदस्त रिएक्शन

एशिया कप 2022 में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन जारी है. बुधवार को खेले गए मुकाबले में भारत ने हॉन्ग कॉन्ग को 40 रनों से मात दी. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सुपर-चार के लिए क्वालिफाई कर लिया है. मुकाबले के दौरान ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने अपने फील्डिंग से काफी सुर्खियां बटोरीं.

रवींद्र जडेजा ने डायरेक्ट हिट पर हॉन्ग कॉन्ग के कप्तान निजाकत खान को रन आउट किया. यह वाकया पारी के छठे ओवर में हुआ. अर्शदीप सिंह के उस ओवर की आखिरी बॉल पर निजाकत ने पहले रन लेने की कोशिश की लेकिन बाद में खतरे को भांपते हुए क्रीज में वापस लौटने का फैसला किया. इसी बीच जडेजा ने मौका देखते ही स्ट्राइकर-एंड पर शानदार थ्रो कर दिया और हॉन्ग कॉन्ग के कप्तान क्रीज से बाहर पाए गए.

रवींद्र जडेजा का थ्रो इतना शानदार था कि विराट कोहली भी हैरान थे और उनका रिएक्शन देखने लायक था. बाउंड्री के नजदीक पर फील्डिंग कर रहे विराट कोहली हाथों के इशारे से जडेजा को यह बताने की कोशिश कर रहे थे, 'लगता है आपने बचपन में काफी कंचे खेला है.' दूसरी ओर रवींद्र जडेजा का रिएक्शन भी काफी शानदार था.

टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने दो विकेट पर 192 रन बनाए. सूर्यकुमार यादव ने महज 26 बॉल पर 64 रन बनाए जिसमें छह छक्के एवं इतने ही चौके शामिल थे. वहीं विराट कोहली ने भी 44 बॉल पर 59 रनों की पारी खेली. कोहली की पारी में तीन छक्के और एक चौका शामिल था. कोहली और सूर्या ने इस दौरान तीसरे विकेट के लिए नाबाद 98 रनों की पार्टनरशिप भी की,

Looked at Virat Kohli's reaction on Ravindra Jadeja's Outstanding throw. pic.twitter.com/NBn52yiw2o

रवींद्र जडेजा टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट में लगातार शानदार खेल दिखा रहे हैं. जडेजा ने पाकिस्तान के खिलाफ भी पिछले मुकाबले में बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए 35 रनों की पारी खेली थी. जडेजा एवं हार्दिक पंड्या के इनिंग्स की बदौलत पारी भारतीय टीम ने वह मुकाबला पांच विकेट से अपने नाम किया था.

And at that moment he knew, he messed up! #INDvHK pic.twitter.com/BLAEALznrR