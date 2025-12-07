scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

36 इनिंग में 100 से ज्यादा छक्के... अभिषेक शर्मा का एक और रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले भारतीय

अभिषेक शर्मा ने कैलेंडर वर्ष में 100 से अधिक छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. उन्होंने सिर्फ 36 T20 पारियों में 101 छक्के जड़े हैं और 1,499 रन 204+ स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं. SMAT 2025-26 में उन्होंने कई तूफानी पारियां खेली, जिसमें 148(52) और 100(32) शामिल हैं. र से शुरू होने वाली SA T20I सीरीज़ में दिखाई देंगे.

Advertisement
X
कैलेंडर ईयर में अभिषेक शर्मा के 100 छक्के पूरे (Photo: ITG)
कैलेंडर ईयर में अभिषेक शर्मा के 100 छक्के पूरे (Photo: ITG)

टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने इतिहास रच दिया है, कैलेंडर वर्ष में 100 छक्के लगाने वाले वह पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने यह उपलब्धि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में पंजाब और सर्विसेज़ के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले के दौरान हासिल की.

100 छक्के पूरे किए

अभिषेक शर्मा ने टूर्नामेंट में अपनी धमाकेदार फॉर्म जारी रखते हुए 34 गेंदों पर 62 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें आठ चौके और तीन छक्के शामिल थे. इसी पारी के दौरान उन्होंने 100 छक्कों का आंकड़ा पार किया और यह कारनामा करने वाले पहले भारतीय बने.

सम्बंधित ख़बरें

Hardik Pandya
SMAT के दौरान Hardik Pandya के लिए फैन्स हुए क्रेजी! 
Abhishek Sharma
Abhishek Sharma ने की Rohit Sharma की बराबरी! 
Abhishek Sharma
16 छक्के, 32 बॉल पर शतक... अभिषेक ने किया धुआं-धुआं, बने कई रिकॉर्ड्स 
Vaibhav Suryavanshi
35 गेंदों से भी कम में 2 शतक...वैभव ये 'महार‍िकॉर्ड' बनाने वाले इकलौते ख‍िलाड़ी 
Ravichandran Ashwin, Ruturaj Gaikwad
ऋतुराज के समर्थन में उतरे अश्व‍िन, गिल-यशस्वी-अभ‍िषेक का नाम लेकर दागे सवाल 

यह भी पढ़ें: 16 छक्के और 32 बॉल पर शतक... अभिषेक शर्मा ने कर दिया धुआं-धुआं, रोहित शर्मा-युवराज सिंह की बराबरी की

इतनी पारियों में लगाए 100 छक्के

बाएं हाथ के बल्लेबाज़ अब तक इस वर्ष T20 क्रिकेट की सिर्फ 36 पारियों में 101 छक्के लगा चुके हैं. शर्मा ने इस साल इस फॉर्मेट में 1,499 रन बनाए हैं, 42.82 की औसत और 204.22 की चौंकाने वाली स्ट्राइक रेट के साथ. उन्होंने अब तक नौ अर्धशतक और तीन शतक भी लगाए हैं.

Advertisement

सर्विसेज़ के खिलाफ मुकाबले में शर्मा ने गेंदबाज़ी से भी योगदान दिया और दो विकेट चटकाए, जिससे पंजाब को 73 रनों की जीत मिली. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. इससे पहले उन्होंने बंगाल के खिलाफ सिर्फ 32 गेंदों में शतक जड़ा था, जिसमें सात चौके और 11 छक्के शामिल थे. इस मैच में उन्होंने 52 गेंदों पर 148 रनों की तूफानी पारी भी खेली थी, जिसमें आठ चौके और 16 छक्के शामिल थे. 

यह भी पढ़ें: क्विंटन डिकॉक ने वाइजैग में शतक जड़कर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी... एडम गिलक्रिस्ट पीछे छूटे, सनथ जयसूर्या की बराबरी की

25 वर्षीय अभिषेक शर्मा इस समय टूर्नामेंट के तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ हैं. उन्होंने छह पारियों में 304 रन बनाए हैं, 50.66 की औसत और 249.18 की अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं. शर्मा इस समय T20Is में नंबर-1 रैंक वाले बल्लेबाज़ भी हैं, उनके नाम 920 रेटिंग पॉइंट्स हैं. वह अगली बार 9 दिसंबर से शुरू होने वाली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पाँच मैचों की T20I सीरीज़ में खेलते हुए नज़र आएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement